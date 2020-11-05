台達電今宣布 參與立端科技私募無擔保轉換公司債

台達電子（2308）今日宣布，認購工業網路安全廠商立端科技9億元的私募無擔保轉換公司債。雙方將藉由此次私募案，強化產品、技術、客戶、生產製造的策略合作綜效，進而可以為客戶提供從邊緣到核心、從雲到端的整合方案，加速物聯網與邊緣運算的多元應用發展。

台達電董事長海英俊表示，針對樓宇自動化，工業自動化、汽車電子、資通訊基礎設施與能源基礎設施等範疇，台達電積極提供客戶更高效、節能的解決方案，而隨著物聯網日益發展，更突顯邊緣運算與網路資安的重要性。

立端為網路安全專用平台的垂直應用領導廠商，深耕網路通訊、電信應用以及智能邊緣運算，藉由認購立端的私募無擔保轉換公司債，期待能更強化雙方合作關係的深度與廣度，在研發、技術、製造、通路與銷售等各方面互相合作，為客戶提供更多元且完整的服務。

台達電在網通領域累績超過二十年的經驗，持續積極創新研發，提供客戶專業的設計與製造服務，完整的解決方案產品線涵蓋雲端資料中心、企業園區、電信、中小企業網路以及工業網路等領域，並根據客戶需求提供客製化的網通解決方案。隨全球各電信業者陸續推出5G服務，除了網路頻寬快速成長外，雲端應用勢必大幅增加，因此，網路通訊設備也將扮演重要角色，而面對AI與物聯網的發展趨勢，更完整的網路設備與服務架構也將是發展的關鍵基礎。

無論是工業4.0或物聯網，都需要完整的生產營運、通訊與資訊科技，藉此帶動服務與數據創新。台達電在生產營運（OT, Operation Technology）與通訊科技（Communication Technology）已深耕多年，立端則在資訊科技(Information Technology)位居領導地位，透過與立端的合作，台達電將能加速整合OT、CT與IT，進一步結合開放式據數平台，形成智慧企業整合架構，為客戶提供更完整的服務。