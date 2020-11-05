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魚苗存活翻倍！ 億光與台大研發石斑魚專用LED燈

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

億光（2393）與台灣大學漁業科學研究所王永松教授團隊合作，成功開發出一款石斑魚專用的LED燈具，並提供養殖業者進行試驗，在專用燈具照射下，大幅降低石斑魚苗殘食的狀況，使魚苗損失降低四成以上，成功使養殖魚苗存活率翻倍。

台灣素有石斑王國之美譽，年生產量達2萬公噸以上，漁業署2018年統計，台灣石斑魚產值已達新台幣50.9億元，然而近年來因疾病肆虐、氣候異常，石斑魚苗的育成率僅有0~20%，仍是目前難以克服的瓶頸。

石斑魚苗殘食是目前養殖業者最需克服的困境，魚苗在孵化後20~60天，因石斑魚有相互殘食性，會攻擊較小或生病的同類，造成兩方魚苗皆死亡，嚴重時造成50%以上的魚苗損失。

過去為了提高育成率，必須以人工的方式用篩網將石斑魚苗分成數種魚體大小，分篩至3~5池不等，此作業需每二至三日重覆進行，頻繁的分池、分篩過程不僅消耗人力；篩選過程亦使隻苗體表受損，造成魚隻極大的緊迫，加劇石斑魚病毒爆發的機會。

億光團隊近期將光照拓展到畜牧及養殖漁業等生物農業應用，將LED全光譜的波長調整技術應用於家禽及魚蝦養殖業，其中開發出可有效降低石斑魚苗殘食的專用燈具。

台大王永松教授團隊的研究成果顯示，在專用燈具的照射下存活率可達到85%，而自然光照組別存活率僅65%，研究發現在特定波長光源照射的魚隻有較低的殘食率，相較於其他波長光源照射下，亦反映出較高存活率。養殖業者表示，過去為了減少魚苗殘食，遮擋住場內所有的光線，不僅魚苗生長緩慢、同時造成其他疾病，最後魚苗仍是互相殘食。裝了專用燈具後，大幅減少了魚苗損失，操作也變得更輕鬆。

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