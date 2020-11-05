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TrendForce：AMOLED面板產能續增 全年比重升至33%

經濟日報 / 記者魏興中／台北即時報導

根據TrendForce旗下顯示器研究處調查，2020上半年因疫情導致旗艦機種銷售不如預期，使AMOLED機種比重較年初預期低。而下半年在蘋果iPhone新機種需求的帶動下，全年比重微幅增加至33%，年增2%。

其中，LTPS LCD機種也面臨需求疲弱的情況，全年比重減至38%，年減2%。隨著市場需求重新回到中低階機種，使得a-Si LCD機種需求受到支撐，甚至出現供不應求情況，全年比重會維持在29%的水準。

TrendForce指出，2020年下半年起，因疫情略為緩和，需求逐步回穩，下游客戶開始拉高備貨動能。從中低階機種需求來看，第3季受到9月15日華為禁令期限前，下游客戶提前拉高庫存準備的支撐。

第4季則由其他品牌客戶針對2021年市場需求提前備貨的動能帶動，加上TDDI缺貨的議題仍延燒，因此預期中低階機種需求將延續至2021年上半年，因此對於2021全年的a-Si LCD機種比重僅微幅下修至28%。

從高階機種需求來看，因韓系AMOLED面板供應商積極爭搶客戶訂單，同時中國面板廠新增的AMOLED面板產能陸續開出，市場競爭將更趨激烈，客戶採用意願勢必增加，有望帶動2021年AMOLED機種比重攀升至38%。

換言之，LTPS LCD機種的比重將受到AMOLED機種需求拉升，以及低階的a-Si LCD機種的擠壓，將不利維持稼動率與獲利，面板廠勢必要加速思考如何去化LTPS LCD面板產能。

TrendForce認為，目前面板廠對LTPS LCD產能的規劃除了手機應用之外，轉往中尺寸的筆記型電腦面板或是平板電腦面板發展將是一大趨勢。過去幾年在台系面板廠的耕耘下，LTPS LCD筆記型電腦面板市場規模逐漸擴大，預期中國面板廠也將陸續加入供貨行列。

除此之外則是往更利基的車用面板市場延伸，該領域是日韓廠商較具領先優勢，台系與陸系面板廠緊跟在後。

而近兩年Mini LED與Micro LED技術發展也是重要議題，各面板廠也都陸續投入部分資源開發相對應的背板技術，LTPS背板勢必是可行的背板技術之一，也可作為去化產能的潛在發展方向。

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