副閣揆透露業界看法…科技鏈撤陸 趨勢不變

行政院副院長沈榮津昨（4）日出席工商早餐會時指出，許多產業界朋友告訴他，美國大選無論誰勝出，台灣高科技業產業鏈離開中國大陸的趨勢，基本不變，但台商還是會留下在中國大陸市場經營，此趨勢只是快慢、規模大小差異，但大方向不會改變。

沈榮津致詞時表示，台美關係相當緊密，在經貿上累積相當多年的互信，交流與互動也日趨緊密，台美關係更甚以往，美國參議院跨黨派議員也聯合致函美國貿易代表署（USTR），敦促展開台美雙邊貿易協定（BTA）。

沈榮津重申蔡總統指示，表示政府除加強台美策略性領域供應鏈合作，也會積極落實召開台美經濟對話，爭取恢復台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）商談及開啟雙邊貿易協定諮商，為雙方合作奠定制度化基礎。

一同出席工商早餐會的經濟部長王美花表示，一直以來，台灣和美國的民主、共和兩黨都維持友好關係，不管美國總統由誰出線，「台美深化」是一定繼續走下去的道路。

王美花指出，支持台灣與美國洽簽BTA，是超過一半的美國參議員都支持才可以形成的，而且這些參議員是不分黨派，顯見台灣一直以來都和兩黨維持友好關係是正確的。