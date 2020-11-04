快訊

美國總統結果何時出爐？左右選情的6關鍵州一次看

GIVENCHY驚傳撤出台灣！全台唯一櫃點今晚熄燈

360度沉浸式環景投影 C-LAB打造前瞻視覺影像

經濟日報 / 記者 張義宮/即時報導
360度沉浸式環景投影震撼登場，C-LAB攜手奧圖碼打造實驗性前瞻科技視覺影像。 圖／奧圖碼提供
360度沉浸式環景投影震撼登場，C-LAB攜手奧圖碼打造實驗性前瞻科技視覺影像。 圖／奧圖碼提供

沉浸式展演藝術近年來蔚為顯學，其中結合投影方案的呈現方式更是被普遍運用在多元場域和主題上，進而塑造出非常驚人的視覺成果，此次由空總臺灣當代文化實驗場C-LAB主導的文化與科技領域實驗展演計劃「FUTURE VISION LAB」也不例外，導入8台奧圖碼高階雷射工程投影機ZU1050，在直徑12公尺、高6公尺之球形構造「Dome」內打造出實驗風格強烈的數位影像，透過多位新銳科技藝術創作者的不同作品，不間斷探索科技媒體的視覺極限，成功勾勒出未來沉浸藝術的實驗創新視野。

「FUTURE VISION LAB」中的「Dome」球體結構整合超高解析度的影像創作與開放展示平台，打造全沈浸式影音體驗空間，運用人工智慧與影像生成、衍生藝術與高速運算技術，結合奧圖碼投影解決方案，完美創建360度環景投影作品和8K影像空間。

投影機品牌大廠奧圖碼表示，此次展示主題非常豐富，包含紅衣小女孩外傳的VR驚悚電影、由電子離子束和數位訊號共同建構實虛交疊的電子地景、將抽象音樂透過頻譜分析影像化的音像體驗，和巨大眼球釋放閃光影像的閃頻視覺，每個主題都獨樹一格，將影像的運算、創作與軟硬體做到無縫融合，描繪出現代人對於未來生活型態在數位科技衝擊下的多變樣貌。

奧圖碼指出，此次贊助「FUTURE VISION LAB」全沉浸式影音體驗空間8台ZU1050高階雷射工程投影機，具備10,000流明高亮度和獨家DuraCore雷射技術，能夠提供光源持續長效的穩定輸出，多角度彈性安裝和先進的邊緣混合與曲面控制能力，更確保C-LAB在進行360度大範圍環景拼接時高品質的影像成果。

「FUTURE VISION LAB」策展時間為期3個月，即日起至2021年1月17日於空總戰情大樓廣場前展出，期間內自由入場，親身體驗「Dome」科技感十足的沉浸式視覺震撼。

人工智慧

延伸閱讀

紅衣小女孩VR版 空總邀你感受未來沉浸式影音體驗

台電文資特展松菸揭幕 數位體感詮釋島嶼脈動

支持性別平權 北市府大樓史上首度推出彩虹燈光秀

北市府化身彩虹犀利趴 邀你一同共舞

相關新聞

台積電董事會傳因美國大選延後？公司今發聲明

市場近期謠傳台積電（2330）原定近日召開的董事會恐因美國大選選情變化延後，對此，台積電今日回應本報提問澄清相關傳聞。

2020年液晶顯示器年出貨成長率5.4% 華碩成長率居冠

根據TrendForce旗下顯示器研究處最新調查顯示，受惠於疫情衍生的遠距工作與教育、宅經濟需求，加上北美地區消費力道持...

全台最大太陽能電廠案曄恆忽撤案 綠能產業供應鏈震撼

全台最大太陽能電廠開發案，位於彰濱工業區崙尾東高達180MW（百萬瓦）的地面型太陽廠設置案，取得標案的曄恆能源，近期通知合作的供應商，因時程延誤且未獲得銀行專案融資，已向經濟部申請撤案，終止開發計畫，震撼業界，對政府致力扶植綠能發展，且規劃2020年達到發電總量的20%方針，無疑澆了一盆冷水，且牽鏈供應鏈甚廣。

工研院IEK預測：明年四大製造業均成長

工研院綜整國內外政經情勢，今日發布2021年臺灣製造業景氣展望預測結果，預測2021年製造業產值為19. 68兆元，產值...

友達新事業報喜 可望年增六至七成

友達（2409）新事業暨投資管理總部副總經理楊本豫表示，受惠於宅經濟發燒及半導體產業加碼投資水處理發威，友達新事業今年可...

LED產業拚翻轉 謝金河點名這家公司是重要指標

財信傳媒董事長謝金河最新臉書發文以「台灣的慘業真的翻身了！」為題，強調包括面板及太陽能這兩大慘業真的翻身了，他認為，「現...

欣興頻傳工安事件 經營階層面臨的三大挑戰

全球IC載板龍頭暨PCB大廠欣興10月28日山鶯廠火警，影響部分BT載板製程，由於是欣興集團兩個月內兩次工安事故，基於風險考量，美系外資機構已陸續調降該公司評等，欣興近期的意外事件凸顯產業轉型面臨的三大考驗，包含化學品倉儲安全、防火隔斷機制升級、智慧工廠平台導入。

環球晶前三季大賺近百億 喊明年矽晶圓價漲

全球第三大半導體矽晶圓廠環球晶昨（3）日公布前三季大賺近百億元，每股純益22.21元，董事長徐秀蘭表示，目前旗下12吋產...

新Mac系列11日發表！蘋果最便宜筆電來了 台積、鴻海、廣達利多

蘋果正式宣布在台灣時間11月11日凌晨2時舉行今年第四場新產品發表會，以「One More Thing」為主題。市場普遍...

蔡明忠：盼台灣大走出台灣、myVideo把握「愛奇藝機會」

台灣產業創生平台與台杉投資今（3）日發表「2020台灣產業新創投資白皮書」，並邀請富邦集團董事長蔡明忠到場演講。蔡明忠演...

熱門新聞

新Mac系列11日發表！蘋果最便宜筆電來了 台積、鴻海、廣達利多

東森總裁婚姻亮紅燈！王令麟妻蔡咪咪滯美13年 隔海訴請離婚

川普勝選機率高 新台幣翻貶重返29字頭

估川普會當選 聲寶總裁：因關鍵搖擺州大都川普領先

大同要加速活化土地 傳王光祥接掌尚志資產

跟太太蔡咪咪婚姻生變 王令麟發聲明稿說明

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。