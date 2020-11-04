360度沉浸式環景投影 C-LAB打造前瞻視覺影像

沉浸式展演藝術近年來蔚為顯學，其中結合投影方案的呈現方式更是被普遍運用在多元場域和主題上，進而塑造出非常驚人的視覺成果，此次由空總臺灣當代文化實驗場C-LAB主導的文化與科技領域實驗展演計劃「FUTURE VISION LAB」也不例外，導入8台奧圖碼高階雷射工程投影機ZU1050，在直徑12公尺、高6公尺之球形構造「Dome」內打造出實驗風格強烈的數位影像，透過多位新銳科技藝術創作者的不同作品，不間斷探索科技媒體的視覺極限，成功勾勒出未來沉浸藝術的實驗創新視野。

「FUTURE VISION LAB」中的「Dome」球體結構整合超高解析度的影像創作與開放展示平台，打造全沈浸式影音體驗空間，運用人工智慧與影像生成、衍生藝術與高速運算技術，結合奧圖碼投影解決方案，完美創建360度環景投影作品和8K影像空間。

投影機品牌大廠奧圖碼表示，此次展示主題非常豐富，包含紅衣小女孩外傳的VR驚悚電影、由電子離子束和數位訊號共同建構實虛交疊的電子地景、將抽象音樂透過頻譜分析影像化的音像體驗，和巨大眼球釋放閃光影像的閃頻視覺，每個主題都獨樹一格，將影像的運算、創作與軟硬體做到無縫融合，描繪出現代人對於未來生活型態在數位科技衝擊下的多變樣貌。

奧圖碼指出，此次贊助「FUTURE VISION LAB」全沉浸式影音體驗空間8台ZU1050高階雷射工程投影機，具備10,000流明高亮度和獨家DuraCore雷射技術，能夠提供光源持續長效的穩定輸出，多角度彈性安裝和先進的邊緣混合與曲面控制能力，更確保C-LAB在進行360度大範圍環景拼接時高品質的影像成果。

「FUTURE VISION LAB」策展時間為期3個月，即日起至2021年1月17日於空總戰情大樓廣場前展出，期間內自由入場，親身體驗「Dome」科技感十足的沉浸式視覺震撼。