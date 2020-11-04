歐系品牌飛利浦 推出新款86吋超大尺寸4K大型顯示器

歐系顯示器大廠飛利浦來台推出8200系列4K UHD LED Android大型顯示器—飛利浦PUH8265大型顯示器，提供75吋及86吋兩種螢幕規格。纖薄外型搭配P5畫質增強引擎與獨家專利三面情境光源技術，結合支援杜比全景聲及杜比視界，重新定義家庭娛樂新境界。

飛利浦表示， 無論何種影片來源，飛利浦的P5畫質增強引擎總能在4K LED螢幕上提供完美畫質，讓視覺體驗更上一層。在呈現自然膚色同時，使細節更為細膩、色彩更為生動；銳利對比感受每一細節、流暢動作。

三面情境光源技術（Ambilight）使影像超越螢幕，大型顯示器邊緣的智慧型 LED 會即時投射螢幕上的色彩至牆上和室內空間，在家即可享受極致的沉浸式體驗。

P5畫質增強引擎支援度比視界（Dolby Vision），確保觀眾可享受與導演初衷一致的對比、亮度與顏色。此款飛利浦PUH8265大型顯示器，在75吋提供35W音效輸出，86吋螢幕規格下，更提供內建50W輸出功率的2.2聲道系統。來自全音域喇叭組呈現敏銳且平衡的聲音，能原音重現，使每一幕對話、聲響與音效都能清楚呈現。

杜比全景聲音效（Dolby Atmos）使聲音如臨其境般地清楚且具穿透力，外加其他喇叭及選配的數位音效輸出功能，更能展現聲音帶來的動人魅力。

飛利浦指出，所有最新電影與影集均可隨時輕鬆收看。透過Google Play商店與飛利浦應用商城，線上即可體驗超越傳統電視的無限種電影、節目、音樂、應用程式與遊戲。飛利浦Android大型顯示器將您喜愛的Amazon、YouTube、NETFLIX或其他平台內容，更清晰、直覺地呈現眼前。