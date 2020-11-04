圓展智慧未來教室和視訊會議解決方案 榮獲台灣精品獎

經濟日報 / 記者 張義宮/即時報導

圓展科技（3669）全新AI自動追蹤PTZ攝影機、遠距教學實物（投）攝影機、互動控制盒及USB雲端視訊會議攝影機，榮獲第二十九屆台灣精品獎殊榮；其中AVer PTC310U AI自動追蹤PTZ攝影機更獲得台灣精品金質獎的提名。

圓展表示，第二十九屆台灣精品獎一共有433項產品獲獎；除了PTC310U外，圓展本次獲獎產品還包括AVer M11-8MV遠距教學實物（投）攝影機、AVer CB-310互動控制盒和AVer VC520 Pro USB雲端視訊會議攝影機。

PTC310U是一款功能強大的專業影音（Pro AV）攝影機，具備4K畫質，適合應用在各種產業的錄影或直播活動中，尤其是教育、體育與電競活動、政府機關、醫療和宗教儀式等場合。搭載圓展最新「人形辨識AI技術」，在「講者追蹤」和「區域追蹤」模式下可精確自動追蹤講者。

此外，「一鍵即追」功能可立即切換運鏡追蹤其他講者。PTC310U令人驚艷的功能讓圓展繼去年連續二年獲得台灣精品金質獎的提名（AVer M15W機械式手臂無線實物（投）攝影機榮獲第二十八屆台灣精品金質獎）。

M11-8MV和CB-310是圓展最新二款智慧未來教室解決方案產品。M11-8MV遠距教學實物（投）攝影機具有full HD 1080p、20倍數位變焦和隨插即用等功能，為實體和虛擬教室提供不可或缺的教學工具；可旋轉式鏡頭讓拍攝教材和頭像的切換更容易。CB-310的設計能快速有效地將傳統的教室以最低限度投資提升為符合未來需求的學習環境，老師和學生的作品可透過創新的無線投影技術，投放到大螢幕上，高達四分割畫面的多屏互動功能讓同步分享及互動學習更便利。

VC520 Pro結合了高階喇叭揚聲器和PTZ攝影機，為各種類型的會議室提供完美的音效。攝影機和喇叭揚聲器透過簡單的串接即可擴展會議室範圍，不論會議空間的大小，都可清晰地看到和聽到與會者的影像和聲音。攝影機還配備了18倍總變焦鏡頭，即使是微小的細節也清晰可見，讓遠距會議也能享有緊密協作的親切感。

圓展指出，自從1993年創立以來，台灣精品獎從台灣眾多世界級的產品中選拔出其中的佼佼者，頒發台灣精品獎之殊榮。圓展視訊會議和未來教室解決方案致力於為遠端商務協作和遠距教學提供不可或缺的工具，並對此四項獲獎產品的出色表現及認可感到相當榮幸與驕傲。

圓展 視訊 4K畫質

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