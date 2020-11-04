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創業家旗下運動市集 今年首度參加雙11購物節

經濟日報 / 記者彭慧明／台北即時報導

電商年度盛事雙11即將到來，創業家（8477）100%持股之子公司新時代電商主導的運動戶外休閒電商「運動市集」今年首度推出「全民運動1111購物節」，宣布強打11大好康優惠，以「超值折價券回饋」、「多元金物流消費好禮」為雙策略主軸，包含精選人氣爆品下殺、全站不限消費金額皆免運費、天天簽到領1111元 App折價券、雙11正檔簽到抽限量小米手環、新人禮包狂送700元、消費滿1111元登記抽萬元GARMIN錶、刷永豐SPORT卡最高8%豐點回饋、7-ELEVEN限時雙重取貨好康，以及9日開跑的全家便利商店限時取貨優惠等多重方案，同時集結Adidas、V-TEX、Myprotein及Blender Bottle等各大品牌推出期間限定優惠爆品，活動專區最低下殺35折起，期望衝刺整體消費買氣，全力迎戰雙11大檔。　

資策會產業情報研究所（MIC）2019年年度購物季消費意願調查指出，有36.5%的消費者認為網路購物金回饋是帶動雙11購物動機的主要因素之一，多元折價、回饋方案已成為吸客關鍵。運動市集以各類運動與戶外休閒商品為發展核心，自今年初強勢攻進運動休閒產業市場藍海，善用B2B2C商業模式的優勢，廣徵台灣優質運動休閒供應商合作，並針對整體市場持續進行橫向多點布局。此次首度迎戰雙11購物節，運動市集，結合銷售大數據與平台科技力盛大推出「全民運動1111購物節」，亦以「超值折價券回饋」、「多元金物流消費好禮」為主軸瞄準消費者需求。

電商 全家便利商店

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