專訪／一球兩制確立 楊應超：台商機會來了

美國總統選舉結果將出爐，全球高度關注誰將入主白宮，科克蘭資本董事長楊應超認為，不管誰當選，美中貿易將持續打下去，中國也一定會發展自己的技術及規格，全世界「一球兩制」的趨勢不會改變，對台商來說是一個好機會，尤其是科技業，可以趁機談到赴美設廠的好條件。

楊應超表示，不管是拜登或是川普當選，美國對中國的政策很明顯，美國已經覺得中國是個競爭者，看先前的歷史，美國一直是老大，對老二會有一些攻擊的措施，最早是對日本，對德國、俄羅斯也有，現在是中國，所以不管誰當選一定會對中國做一些打擊。

他強調，中國也了解，雖然經濟很厲害，錢很多，但在科技，尤其是半導體是趕不上美國的，半導體不是用錢能砸的出來的，所以對中國來講，一定會發展自已的技術跟規格，尤其是規格，所以才會提出「一球兩制」，一個地球兩個制度的發展趨勢，以後會有「中國、非中國」兩個技術互不相容的規格。

楊應超分析，對台灣來說，兩邊都要做生意，因此台商要準備好，要有兩套措施，

「對中國一套、對美國為主的非中國一套」，他強調，美國不管是誰選上總統，，也是希望在美國製造，很多製造會拉回美國，舉例來說，像是鴻海在威州，台積電去鳳凰城投資設廠。

楊應超認為，美國想在美國製造，對台商來說，有很多的好機會，可以趁這個機會去美國設廠，且談到好的設廠條件，至於什麼產業適合到美國設廠，他則表示，其實什麼產業都可以，尤其是科技業，到美國製造應該是很好的機會。

楊應超強調，在美中貿易戰之前，很多台商搬離大陸，到東南亞、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等，貿易戰之後，離開中國會更快速，中國製造除了沒有成本優勢之外，以後還有關稅的問題，所以高科技業到美國製造是一個好的機會，可以引進美國先進的技術知識回台灣。

楊應超表示，科技業赴美投資可以製造為主，因為台灣的優勢是製造，所以可以製造放美國，研發放台灣，引進像AI、5G、自動駕駛等的技術回台灣，達到雙贏；至於下任美國總統，不管是誰，美國製造是必須走的一條路，重點是，川普連任，因為比較積極一點，會給比較多的優惠；拜登可能會小心一點。