快訊

拜登陣營反擊！痛批川普「可恥」 計票不會停止

專訪／一球兩制確立 楊應超：台商機會來了

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

美國總統選舉結果將出爐，全球高度關注誰將入主白宮，科克蘭資本董事長楊應超認為，不管誰當選，美中貿易將持續打下去，中國也一定會發展自己的技術及規格，全世界「一球兩制」的趨勢不會改變，對台商來說是一個好機會，尤其是科技業，可以趁機談到赴美設廠的好條件。

楊應超表示，不管是拜登或是川普當選，美國對中國的政策很明顯，美國已經覺得中國是個競爭者，看先前的歷史，美國一直是老大，對老二會有一些攻擊的措施，最早是對日本，對德國、俄羅斯也有，現在是中國，所以不管誰當選一定會對中國做一些打擊。

他強調，中國也了解，雖然經濟很厲害，錢很多，但在科技，尤其是半導體是趕不上美國的，半導體不是用錢能砸的出來的，所以對中國來講，一定會發展自已的技術跟規格，尤其是規格，所以才會提出「一球兩制」，一個地球兩個制度的發展趨勢，以後會有「中國、非中國」兩個技術互不相容的規格。

楊應超分析，對台灣來說，兩邊都要做生意，因此台商要準備好，要有兩套措施，

「對中國一套、對美國為主的非中國一套」，他強調，美國不管是誰選上總統，，也是希望在美國製造，很多製造會拉回美國，舉例來說，像是鴻海在威州，台積電去鳳凰城投資設廠。

楊應超認為，美國想在美國製造，對台商來說，有很多的好機會，可以趁這個機會去美國設廠，且談到好的設廠條件，至於什麼產業適合到美國設廠，他則表示，其實什麼產業都可以，尤其是科技業，到美國製造應該是很好的機會。

楊應超強調，在美中貿易戰之前，很多台商搬離大陸，到東南亞、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等，貿易戰之後，離開中國會更快速，中國製造除了沒有成本優勢之外，以後還有關稅的問題，所以高科技業到美國製造是一個好的機會，可以引進美國先進的技術知識回台灣。

楊應超表示，科技業赴美投資可以製造為主，因為台灣的優勢是製造，所以可以製造放美國，研發放台灣，引進像AI、5G、自動駕駛等的技術回台灣，達到雙贏；至於下任美國總統，不管是誰，美國製造是必須走的一條路，重點是，川普連任，因為比較積極一點，會給比較多的優惠；拜登可能會小心一點。

科技業

延伸閱讀

川普稱「我們大獲全勝」 臉書：最終結果可能不同

影響印美關係和印太戰略甚鉅 印度關注美國大選

內布拉斯加州開票 CNN：川普獲4選舉人票拜登1票

美國總統大選開票未完 川普逕自宣布在搖擺州勝出

相關新聞

台積電董事會傳因美國大選延後？公司今發聲明

市場近期謠傳台積電（2330）原定近日召開的董事會恐因美國大選選情變化延後，對此，台積電今日回應本報提問澄清相關傳聞。

2020年液晶顯示器年出貨成長率5.4% 華碩成長率居冠

根據TrendForce旗下顯示器研究處最新調查顯示，受惠於疫情衍生的遠距工作與教育、宅經濟需求，加上北美地區消費力道持...

全台最大太陽能電廠案曄恆忽撤案 綠能產業供應鏈震撼

全台最大太陽能電廠開發案，位於彰濱工業區崙尾東高達180MW（百萬瓦）的地面型太陽廠設置案，取得標案的曄恆能源，近期通知合作的供應商，因時程延誤且未獲得銀行專案融資，已向經濟部申請撤案，終止開發計畫，震撼業界，對政府致力扶植綠能發展，且規劃2020年達到發電總量的20%方針，無疑澆了一盆冷水，且牽鏈供應鏈甚廣。

工研院IEK預測：明年四大製造業均成長

工研院綜整國內外政經情勢，今日發布2021年臺灣製造業景氣展望預測結果，預測2021年製造業產值為19. 68兆元，產值...

友達新事業報喜 可望年增六至七成

友達（2409）新事業暨投資管理總部副總經理楊本豫表示，受惠於宅經濟發燒及半導體產業加碼投資水處理發威，友達新事業今年可...

LED產業拚翻轉 謝金河點名這家公司是重要指標

財信傳媒董事長謝金河最新臉書發文以「台灣的慘業真的翻身了！」為題，強調包括面板及太陽能這兩大慘業真的翻身了，他認為，「現...

欣興頻傳工安事件 經營階層面臨的三大挑戰

全球IC載板龍頭暨PCB大廠欣興10月28日山鶯廠火警，影響部分BT載板製程，由於是欣興集團兩個月內兩次工安事故，基於風險考量，美系外資機構已陸續調降該公司評等，欣興近期的意外事件凸顯產業轉型面臨的三大考驗，包含化學品倉儲安全、防火隔斷機制升級、智慧工廠平台導入。

環球晶前三季大賺近百億 喊明年矽晶圓價漲

全球第三大半導體矽晶圓廠環球晶昨（3）日公布前三季大賺近百億元，每股純益22.21元，董事長徐秀蘭表示，目前旗下12吋產...

新Mac系列11日發表！蘋果最便宜筆電來了 台積、鴻海、廣達利多

蘋果正式宣布在台灣時間11月11日凌晨2時舉行今年第四場新產品發表會，以「One More Thing」為主題。市場普遍...

智慧醫療應用 遠傳、亞洲大學、趨勢簽備忘錄

遠傳電信（4904）、亞洲大學、趨勢科技昨（3）日宣示，共同打造5G智慧醫療新應用，以創新技術打造5G垂直場域，將透過遠...

蔡明忠：盼台灣大走出台灣、myVideo把握「愛奇藝機會」

台灣產業創生平台與台杉投資今（3）日發表「2020台灣產業新創投資白皮書」，並邀請富邦集團董事長蔡明忠到場演講。蔡明忠演...

科技部長吳政忠：美大選不論誰勝出 美中科技戰態勢不變

科技部長吳政忠今（3）日在《周玉蔻嗆新聞》節目表示，美國大選不論誰勝出，美中科技對抗大局不會改變，只是程度大或小；我科技...

熱門新聞

王令麟曾寫信要再愛一次妻子 蔡咪咪不領情曝心酸婚姻路

東森總裁婚姻亮紅燈！王令麟妻蔡咪咪滯美13年 隔海訴請離婚

新Mac系列11日發表！蘋果最便宜筆電來了 台積、鴻海、廣達利多

錢滿為患！一年期定存單利率下探0.208% 續創新低

人離職獎金就不給惹議 金管會下令銀行該給就要給

大同要加速活化土地 傳王光祥接掌尚志資產

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。