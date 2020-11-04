快訊

拜登陣營反擊！痛批川普「可恥」 計票不會停止

鈺創及子公司鈺立微參展AI Day 2020 展出AR智慧眼鏡

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

利基型記憶體設計公司鈺創（5351）今天宣布將與子公司鈺立微參與AI Day 2020， 展出AR智慧眼鏡整合方案。

鈺創表示，3D立體視覺已成大勢所趨！受惠於AI人工智慧與機器學習演算法導入到AI人機協作的機器視覺，3D機器視覺所帶來的辨識結果更加精準，加快反應及處理速度，其中，3D立體視覺技術與AR智慧眼鏡之整合方案，以AR裝置作為觀看載具，具移動性與便利性，更具備可釋放雙手高自由度，也將會是下一個「視」代的隨身第二螢幕主要選擇之一。

鈺創及鈺立微電子以將以自行開發的3D深度感知技術與後端資料處理技術，符合3D立體深度視覺解決方案，實現類似3D Hologram的效果，更提供AR擴增實境及3D場景重建應用，與子公司鈺立微共同展示AR智慧眼鏡整合方案及3D視覺技術鈺立微深度感知技術精確度能對光學元件與感光元件的了解與調適經驗，開發出調適軟體、針對不同元件調整計算參數，並且依據不同場景變動調整、以適應不同環境變化得出最佳精確度。於現場應用時，可偵測至毫米級深度，此精確度已於世界大廠產品上應用且得到驗證。

值得一提的是，前不久鈺立微電子甫參與Epson推Epson AR智慧眼鏡推廣活動(9/23-25)，獲得業界軟、硬體及ODM等夥伴一致肯定，共同為台灣建構領先全球的AR生態系，擴大AR市場並放眼世界，開創後疫情時代的新經濟視野。作為3D深度感知技術提供者與解決方案商，3D立體視覺是AI的眼睛，其賦予機器視覺感知，實現AI機器學習、AR（擴增實境）應用，讓AI更有可能提早發生；挾其低成本硬體，加上智慧演算法，可達最佳的性價比。

AR 智慧眼鏡 鈺創

延伸閱讀

疫情後國旅深度化發展 旅遊業：自駕遊也將轉型

強震襲擊！土耳其希臘遭22死800傷 後續逾百餘震、海嘯

NBA／談勇士再起關鍵 李文斯頓：全員皆兵展現深度

學甲工業區爐渣填埋案 南市環保採樣並設監測井

相關新聞

台積電董事會傳因美國大選延後？公司今發聲明

市場近期謠傳台積電（2330）原定近日召開的董事會恐因美國大選選情變化延後，對此，台積電今日回應本報提問澄清相關傳聞。

2020年液晶顯示器年出貨成長率5.4% 華碩成長率居冠

根據TrendForce旗下顯示器研究處最新調查顯示，受惠於疫情衍生的遠距工作與教育、宅經濟需求，加上北美地區消費力道持...

全台最大太陽能電廠案曄恆忽撤案 綠能產業供應鏈震撼

全台最大太陽能電廠開發案，位於彰濱工業區崙尾東高達180MW（百萬瓦）的地面型太陽廠設置案，取得標案的曄恆能源，近期通知合作的供應商，因時程延誤且未獲得銀行專案融資，已向經濟部申請撤案，終止開發計畫，震撼業界，對政府致力扶植綠能發展，且規劃2020年達到發電總量的20%方針，無疑澆了一盆冷水，且牽鏈供應鏈甚廣。

工研院IEK預測：明年四大製造業均成長

工研院綜整國內外政經情勢，今日發布2021年臺灣製造業景氣展望預測結果，預測2021年製造業產值為19. 68兆元，產值...

友達新事業報喜 可望年增六至七成

友達（2409）新事業暨投資管理總部副總經理楊本豫表示，受惠於宅經濟發燒及半導體產業加碼投資水處理發威，友達新事業今年可...

LED產業拚翻轉 謝金河點名這家公司是重要指標

財信傳媒董事長謝金河最新臉書發文以「台灣的慘業真的翻身了！」為題，強調包括面板及太陽能這兩大慘業真的翻身了，他認為，「現...

欣興頻傳工安事件 經營階層面臨的三大挑戰

全球IC載板龍頭暨PCB大廠欣興10月28日山鶯廠火警，影響部分BT載板製程，由於是欣興集團兩個月內兩次工安事故，基於風險考量，美系外資機構已陸續調降該公司評等，欣興近期的意外事件凸顯產業轉型面臨的三大考驗，包含化學品倉儲安全、防火隔斷機制升級、智慧工廠平台導入。

環球晶前三季大賺近百億 喊明年矽晶圓價漲

全球第三大半導體矽晶圓廠環球晶昨（3）日公布前三季大賺近百億元，每股純益22.21元，董事長徐秀蘭表示，目前旗下12吋產...

新Mac系列11日發表！蘋果最便宜筆電來了 台積、鴻海、廣達利多

蘋果正式宣布在台灣時間11月11日凌晨2時舉行今年第四場新產品發表會，以「One More Thing」為主題。市場普遍...

智慧醫療應用 遠傳、亞洲大學、趨勢簽備忘錄

遠傳電信（4904）、亞洲大學、趨勢科技昨（3）日宣示，共同打造5G智慧醫療新應用，以創新技術打造5G垂直場域，將透過遠...

蔡明忠：盼台灣大走出台灣、myVideo把握「愛奇藝機會」

台灣產業創生平台與台杉投資今（3）日發表「2020台灣產業新創投資白皮書」，並邀請富邦集團董事長蔡明忠到場演講。蔡明忠演...

科技部長吳政忠：美大選不論誰勝出 美中科技戰態勢不變

科技部長吳政忠今（3）日在《周玉蔻嗆新聞》節目表示，美國大選不論誰勝出，美中科技對抗大局不會改變，只是程度大或小；我科技...

熱門新聞

王令麟曾寫信要再愛一次妻子 蔡咪咪不領情曝心酸婚姻路

東森總裁婚姻亮紅燈！王令麟妻蔡咪咪滯美13年 隔海訴請離婚

新Mac系列11日發表！蘋果最便宜筆電來了 台積、鴻海、廣達利多

錢滿為患！一年期定存單利率下探0.208% 續創新低

人離職獎金就不給惹議 金管會下令銀行該給就要給

大同要加速活化土地 傳王光祥接掌尚志資產

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。