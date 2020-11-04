鈺創及子公司鈺立微參展AI Day 2020 展出AR智慧眼鏡

利基型記憶體設計公司鈺創（5351）今天宣布將與子公司鈺立微參與AI Day 2020， 展出AR智慧眼鏡整合方案。

鈺創表示，3D立體視覺已成大勢所趨！受惠於AI人工智慧與機器學習演算法導入到AI人機協作的機器視覺，3D機器視覺所帶來的辨識結果更加精準，加快反應及處理速度，其中，3D立體視覺技術與AR智慧眼鏡之整合方案，以AR裝置作為觀看載具，具移動性與便利性，更具備可釋放雙手高自由度，也將會是下一個「視」代的隨身第二螢幕主要選擇之一。

鈺創及鈺立微電子以將以自行開發的3D深度感知技術與後端資料處理技術，符合3D立體深度視覺解決方案，實現類似3D Hologram的效果，更提供AR擴增實境及3D場景重建應用，與子公司鈺立微共同展示AR智慧眼鏡整合方案及3D視覺技術鈺立微深度感知技術精確度能對光學元件與感光元件的了解與調適經驗，開發出調適軟體、針對不同元件調整計算參數，並且依據不同場景變動調整、以適應不同環境變化得出最佳精確度。於現場應用時，可偵測至毫米級深度，此精確度已於世界大廠產品上應用且得到驗證。

值得一提的是，前不久鈺立微電子甫參與Epson推Epson AR智慧眼鏡推廣活動(9/23-25)，獲得業界軟、硬體及ODM等夥伴一致肯定，共同為台灣建構領先全球的AR生態系，擴大AR市場並放眼世界，開創後疫情時代的新經濟視野。作為3D深度感知技術提供者與解決方案商，3D立體視覺是AI的眼睛，其賦予機器視覺感知，實現AI機器學習、AR（擴增實境）應用，讓AI更有可能提早發生；挾其低成本硬體，加上智慧演算法，可達最佳的性價比。