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華碩菲律賓推出第11代Intel處理器筆電 在地用戶期待

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
華碩日前於菲律賓盛大推出搭載全新第11代Intel Core處理器筆記型電腦。圖/華碩提供
華碩日前於菲律賓盛大推出搭載全新第11代Intel Core處理器筆記型電腦。圖/華碩提供

華碩（2353）日前於菲律賓盛大推出搭載全新第11代Intel® Core處理器筆記型電腦，包括：全球最薄配備完整I/O連接埠的13吋「ASUS ZenBook 13 (UX325)」，以及為Z世代量身打造的「ASUS VivoBook S14 (S433)」，發表會影片於Facebook官方粉絲團上線即引發廣大迴響，2天突破160萬瀏覽人次，顯見菲律賓用戶對華碩深感期待與肯定。

華碩菲律賓總經理蘇楨宏表示，華碩深耕菲律賓邁入第11個年頭，擁有超過百間授權服務中心，建立具相當規模的用戶群和心佔率，此次更搶先業界推出最新第11代Intel® Core處理器筆記型電腦，回饋在地消費者的熱情支持。

華碩在菲律賓亦傾力推動企業社會責任(CSR)，持續援贈偏鄉學校電腦設備，縮短數位落差，讓孩童擁有翻轉人生的機會；於COVID-19疫情期間，更提供筆記型電腦予醫療機構、前線人員，並偕同菲律賓中央政府 (DPWH, Department of Public Works & Highway)攜手建置大型鼻咽檢測中心，加速採檢以盡快恢復公共工程進度，與民眾齊心抗疫。蘇楨宏表示，希望能藉此為同在這塊土地上的所有人略盡綿薄之意，傳承世界公民的理想典範。

菲律賓 華碩 筆記型電腦

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