工研院：明年台灣醫療器材產業成長上看6.1%

工研院IEKCQM團隊今（4）日發表醫療器材產業最新觀測並指出，疫情帶動防疫醫材需求，估計2020年台灣醫療器材產業產值為1,230億元，將較去年同期成長4.5%，2021年台灣醫療器材產業產值預估將持續成長5.2~6.1%，而後疫時代新服務模式展開及醫材法規驗證趨嚴，將是醫材產業未來面臨的主要挑戰。

回顧今年，工研院表示，新冠肺炎疫情全球延燒，台灣因具優質醫療體系與醫材系統，在疫情期間發揮強大助益，特別是診斷與監測(體溫計、耳溫槍、生理監測裝置)及其他個人防護醫材(口罩、防護衣)等促使產值大幅成長，並在滿足國內需求後仍有充足能量可拓展海外市場。下半年，由於歐洲、印度、巴西等區域的第二波肺炎疫情再起，全球經濟復甦蒙上陰影，失業人數攀升影響個人所得、終端需求，相對與個人健康防護較無關的醫材產品之採購順位往後推移。受疫情衝擊下，隱形眼鏡、血糖機與行動輔具等我國醫療器材出口主力表現疲弱。

綜觀整體，工研院統計今年台灣醫療器材產業產值為1,230億元，相較去年同期成長4.5%；附加價值率表現方面，在持續高值化與鎖定利基市場的努力下，今年我國醫療器材產業附加價值率預估可達38.8%，高於台灣整體製造業平均水準約10個百分點，具高度發展潛力。

展望2021年，工研院指出，各國在疫苗研發上投入大量心力，但疫苗的普及普遍預測在明年下半年，因此全年與個人防護相關的防疫物資(口罩、防護衣)、快篩試劑、疫病診斷用醫護系統(體溫計、耳溫槍、生理監測裝置、防疫機器人)、遠端健康監控裝置等成長持續看好。

在負面因素上，由於全球每日確診人數仍創新高，歐洲部分國家研議進行第二波封城管制，德國、法國陸續宣布再度封城1個月，而失業人口是否能重返就業仍有變數；對終端需求的復原埋下變數，衝擊我國醫材主力產品如隱形眼鏡、血糖機等。

其次，「1.5m社交距離」將是後疫時代的經濟新常態，而為確保公共衛生及防疫安全，就醫診療服務可能轉向通訊診療、遠距醫療、在宅醫療方式，對於個人化醫療器材與服務體驗需求擴增，將促使廠商轉向客製化少量多樣醫材產品。此外，隨著人工智慧等數位技術在生醫領域應用快速發展，各國醫材主管機關紛紛提出數位醫療器材法規革新措施，以因應產品發展帶來的管理挑戰。在法規驗證趨嚴下，將使醫材產業進行汰弱扶強的正向競賽。

綜合正負向因素，工研院預測明年我國醫療器材產業將持續成長5.2~6.1%，產值上看1,300億元，附加價值率近40%。

工研院並指出，台灣在此次COVID-19疫情中，成功整合生醫、資通訊和機械製造等產業能量，也衍生了零接觸、無人化、數位醫療等創新商機。台灣醫療器材產業應把握機會，擴大台廠在全球供應鏈的地位。

工研院也提出三點策略建議，一是聚焦後疫趨勢：在防疫安全考量下，消費者將增加衛生保健、疾病防護等健康意識，透過線上工具進行交流互動、或利用機器人進行無人服務。因此，遠距診療、智慧醫療、大數據健康服務、零接觸生理監測、居家照護、個人化防護設備等醫材產品，將是後疫風險控管的重點項目。瞄準後疫重點趨勢，發展自身優勢產品與服務，將是國內業者下階段布局的重要方向。

二是堅守新規考驗：數位醫療器材法規革新與歐洲醫療器材採行歐盟新法規(MDR/IVDR)，在法規驗證趨嚴下，將加速各國醫材產業汰弱留強，台廠只要能積極堅持通過MDR/IVDR的考驗，將有機會接收歐洲當地小廠與中國大陸廠商客戶，提升歐盟地區的市占率。

三是提升使用者服務體驗：後疫時代將更加重視個人化健康與服務，透過跨業技術合作，運用數位科技導入研發加值，發展精準醫療、數位照護、智慧醫療等方向，提供使用者高附加價值的產品與服務體驗。例如：資通訊技術與醫材結合，發展遠距診療與精準醫療；金屬加工跨業應用至醫材領域，升級為骨科/牙科醫材聚落。透過健康大數據、AI人工智慧等技術加值應用在疾病診斷、治療與預測上，發展智慧醫療及智慧醫院，提升醫療服務品質。