快訊

評／極化之國，騷動的民粹主義——美總統大選之後

川普白宮演說：準備勝選 將請最高法院下令停止計票

看好5G需求 國巨擴大生產超薄型電阻RC0075

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

看好未來電路高密度集成需求，全球被動元件領導大廠國巨（2327）日前針對超小型晶片電阻RC0075 (0.3 mm×0.15 mm，尺寸小於01005)擴大資本支出。國巨表示，RC0075晶片電阻主要應用於5G無線通訊模組、輕薄短小多功能需要以及高密度組裝的行動裝置中。

國巨說明，RC0075晶片電阻主要應用於輕薄短小、多功能、及需要以高密度組裝的行動裝置，如智慧型手機、平板電腦、射頻收發模組 (RF/PA module) 、微型硬碟、以及手持記憶體產品如記憶卡，並廣泛應用於車用電子、工業規格、綠電能等高階設備。

延續國巨在電阻製造先進的技術及經驗，RC0075晶片電阻進一步改善現有製程並搭配雷射技術的突破，成功地挑戰厚膜電阻精度極限，並考慮到如此小尺寸在回焊(Reflow)製程中所造成的焊性問題與高速打件(Pick & Place)下的拋料問題，提供高信賴性、高結構強度的穩定貼裝良率。

RC0075晶片電阻克服了產品微細化的技術瓶頸，更較上世代小尺寸電阻 (EIA 01005，尺寸0.4mm×0.2mm) 減少了44%的面積，非常適合需要極小型厚膜晶片電阻的應用。再者，微型化的體積將更有效利用原物料並且減少了危害環境的廢棄物。

目前RC系列厚膜晶片電阻提供完整的尺寸—從0075、01005、 0201到 2512，完全滿足客戶各種不同的應用需求，達到高效能和多功能的目的。為迎接5G新科技時代的來臨，國巨擴大資本支出投入RC0075晶片電阻，除了是在高階通訊電子市場的超前佈署外，也預告將於2021年領先業界完成開發下一代尺寸的晶片電阻RC0050 (M0201)，持續展現國巨堅強的研發技術能力。

國巨 行動裝置 5G

延伸閱讀

被動元件恐供過於求？外資駁斥喊加碼國巨

美國大選未明朗…台股指標股當沖加劇 蘋概三王股撐大盤

全民權證／國巨強彈 押價平

外資今日買超145.19億 這幾類股買最多

相關新聞

台積電董事會傳因美國大選延後？公司今發聲明

市場近期謠傳台積電（2330）原定近日召開的董事會恐因美國大選選情變化延後，對此，台積電今日回應本報提問澄清相關傳聞。

2020年液晶顯示器年出貨成長率5.4% 華碩成長率居冠

根據TrendForce旗下顯示器研究處最新調查顯示，受惠於疫情衍生的遠距工作與教育、宅經濟需求，加上北美地區消費力道持...

全台最大太陽能電廠案曄恆忽撤案 綠能產業供應鏈震撼

全台最大太陽能電廠開發案，位於彰濱工業區崙尾東高達180MW（百萬瓦）的地面型太陽廠設置案，取得標案的曄恆能源，近期通知合作的供應商，因時程延誤且未獲得銀行專案融資，已向經濟部申請撤案，終止開發計畫，震撼業界，對政府致力扶植綠能發展，且規劃2020年達到發電總量的20%方針，無疑澆了一盆冷水，且牽鏈供應鏈甚廣。

工研院IEK預測：明年四大製造業均成長

工研院綜整國內外政經情勢，今日發布2021年臺灣製造業景氣展望預測結果，預測2021年製造業產值為19. 68兆元，產值...

友達新事業報喜 可望年增六至七成

友達（2409）新事業暨投資管理總部副總經理楊本豫表示，受惠於宅經濟發燒及半導體產業加碼投資水處理發威，友達新事業今年可...

LED產業拚翻轉 謝金河點名這家公司是重要指標

財信傳媒董事長謝金河最新臉書發文以「台灣的慘業真的翻身了！」為題，強調包括面板及太陽能這兩大慘業真的翻身了，他認為，「現...

欣興頻傳工安事件 經營階層面臨的三大挑戰

全球IC載板龍頭暨PCB大廠欣興10月28日山鶯廠火警，影響部分BT載板製程，由於是欣興集團兩個月內兩次工安事故，基於風險考量，美系外資機構已陸續調降該公司評等，欣興近期的意外事件凸顯產業轉型面臨的三大考驗，包含化學品倉儲安全、防火隔斷機制升級、智慧工廠平台導入。

環球晶前三季大賺近百億 喊明年矽晶圓價漲

全球第三大半導體矽晶圓廠環球晶昨（3）日公布前三季大賺近百億元，每股純益22.21元，董事長徐秀蘭表示，目前旗下12吋產...

新Mac系列11日發表！蘋果最便宜筆電來了 台積、鴻海、廣達利多

蘋果正式宣布在台灣時間11月11日凌晨2時舉行今年第四場新產品發表會，以「One More Thing」為主題。市場普遍...

智慧醫療應用 遠傳、亞洲大學、趨勢簽備忘錄

遠傳電信（4904）、亞洲大學、趨勢科技昨（3）日宣示，共同打造5G智慧醫療新應用，以創新技術打造5G垂直場域，將透過遠...

蔡明忠：盼台灣大走出台灣、myVideo把握「愛奇藝機會」

台灣產業創生平台與台杉投資今（3）日發表「2020台灣產業新創投資白皮書」，並邀請富邦集團董事長蔡明忠到場演講。蔡明忠演...

科技部長吳政忠：美大選不論誰勝出 美中科技戰態勢不變

科技部長吳政忠今（3）日在《周玉蔻嗆新聞》節目表示，美國大選不論誰勝出，美中科技對抗大局不會改變，只是程度大或小；我科技...

熱門新聞

王令麟曾寫信要再愛一次妻子 蔡咪咪不領情曝心酸婚姻路

東森總裁婚姻亮紅燈！王令麟妻蔡咪咪滯美13年 隔海訴請離婚

比高點打8折！他花2.77億元在中正區這豪宅加買一戶 住港星樓上

新Mac系列11日發表！蘋果最便宜筆電來了 台積、鴻海、廣達利多

錢滿為患！一年期定存單利率下探0.208% 續創新低

人離職獎金就不給惹議 金管會下令銀行該給就要給

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。