客戶下單保守 研華Q4營收估季減6.7%至2.2%
工業電腦大廠研華（2395）今（4）日舉行法說會，展望第4季，研華預估因客戶下單相對保守，加上雲端、物聯網專案遞延，本季營收落在新台幣121.8億元至127.6億元區間，若與第3季相比，約季減6.7%~2.2%，至於毛利率、營益率財測約與上季相當。
展望第4季，研華預估營收落在4.2億至4.4億美金，毛利率為38%~40%，營益率16%-18%，以上計算是以平均匯率29元假設。
以此計算，研華本季營收約為新台幣121.8億元至127.6億元，相比第3季130.5億元，季減6.7%~2.2%。至於毛利率、營益率財測約與上季相當。
研華指出，第4季相對第3季保守，主因客戶下單相對保守，加上雲端、物聯網專案遞延。
研華日前已公佈第3季合併營收約為130.5億元，年減9.3%，毛利率39.8%，合併稅後淨利為19.41億元，年減9.1%，第3季每股盈餘為2.52元。
研華先前已提到新冠肺炎對於2020年營運的影響是持續性的，第3季接單情況低於今年累計平均，暗示第4季營收持續下滑，但9月情況稍有好轉，然台幣升值將影響營收成長。
研華今年的營收達成率受到疫情影響為金融海嘯後新低，期待2021年能恢復正成長，而產品線優化與營運效率提升將為持續精進的營運重點。
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