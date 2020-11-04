群電前三季每股賺4.02元 創歷史新高

群電（6412）受惠疫情持續驅動教育筆電及電競筆電需求，第3季Type-C筆電、電競筆電電源營收分別都有超過三成以上的年成長，再加上遊戲機電源新機種出貨，帶動本業獲利再創歷史新高，稅後淨利則寫歷史次高，單季每股盈餘（EPS）為1.89元，累計今年前三季EPS為4.02元。

群電今（4）日公布今年第3季財報，合併營收達96.56億元、年減3.4%，主因新冠疫情影響部分產品如桌機及消費性產品需求。然受惠於Type-C、電競筆電、以及遊戲機電源出貨強勁，毛利率提升至20.4%，年增2.6個百分點，營業利益率為10.4%，年增1.9個百分點，雙雙創下歷史新高。

合併毛利提升至19.69億元、年成長為10.8%，合併營業淨利則年增18.3%、達10.06億元。稅後淨利為7.33億元，年增9.7%；每股純益為1.89元。

累計今年前三季合併營業額達256.05億元、年增0.3%，合併毛利與營業淨利分別為47.73億元和21.62億元，年成長分別為15.1%和28.9%。稅後淨利則為15.55億元、年成長16.7%，每股純益累計達4.02元。累計前三季稅後淨利及每股稅後純益創下公司成立以來歷史高點。

群電今日亦公布10月份自結合併營收達33.46億元、年減5.3%，由於客戶因應十一中秋長假提前拉貨，部分營收提前至九月反映，不過筆電相關電源需求維持強勁，10月營收仍維持30億元以上的高水位。累計今年前10月自結合併營收達289.50億元，與去年約略持平。

群電表示，由於疫情持續驅動教育筆電及電競筆電需求，第3季Type-C筆電、電競筆電電源營收分別都有超過三成以上的年成長，再加上遊戲機電源新機種出貨，第3季產品組合為今年以來最佳，使得公司再度寫下「三率三升」的好成績，累計前三季獲利更創下歷史新高。

群電指出，第4季開始消費性產品逐漸步入淡季，不過筆電電源需求仍然沒有降溫，尤其最近歐美市場疫情復燃，在疫苗能夠被大規模接種前，在家工作及遠端學習仍會是常態，目前對明年筆電的市況並不看淡。針對第4季獲利，匯率波動還是最大的挑戰，但公司將努力透過採購及生產效率的提升來優化獲利表現，期許第4季獲利能持續維持雙位數年成長。