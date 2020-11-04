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IBM調查報告：COVID-19讓六成企業加速數位轉型

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

IBM日前針對全球高階主管的一項最新調查表示，近60%的受訪機構表示受疫情影響，已加快其數位轉型的步調。過去企業公認的數位轉型傳統障礙，如技術不成熟和員工對變革的抗拒，已消失不見。事實上，66%的受訪者表示，已順利完成以前曾受阻的數位轉型計畫。

參與調查的企業越來越清楚地發現，人才在推動持續轉型過程中發揮關鍵作用。受訪的高階主管表示，組織複雜性、技能不足和員工倦怠是企業現在和未來兩年需要克服的最大障礙。

本次調查還發現，針對企業如何縮小這些方面的差距，高階主管和員工的認知完全不同。74%的受訪主管認為自己一直在協助員工學習必要的技能，以因應轉型後的全新工作型態，但只有38%的受訪員工表示認同。80% 的受訪主管表示他們非常關心員工的身心健康，而只有46%的受訪員工有此感受。

IBM商業價值研究院 (IBV) 的調查報告「COVID-19與企業的未來」彙集20個國家及地區、22個產業的3,800多位高階主管的真知灼見。分析指出，受到COVID-19的影響，高階主管面對數量遽增的數位轉型計畫，儘管需專注的領域眾多，仍計畫優先發展員工技能和靈活性等內部營運能力，因這些都是企業取得快速發展的關鍵領域。

IBM Services資深副總裁Mark Foster認為，對於許多人來說，COVID-19打破過去數位轉型的瓶頸，企業領導者越來越倚賴科技來完成企業營運的關鍵型任務。但是展望未來，企業領導者必須加倍專注於員工，以及賦能員工的工作流程和技術基礎架構。我們不能低估擁有同理心的領導力所釋放的力量，即鼓舞員工信心、提高員工效率、促進員工福祉。

本次調查並指出受訪的新興領導者需主動採取三個行動，以帶領企業不被新常態淘汰並持續成長。包含提升營運的可擴展性和靈活性、應用AI及自動化和其他指數級發展的技術，提升智慧化工作流程、最後則是使用全新方式領導、激勵和支援員工。

IBM 新冠肺炎

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