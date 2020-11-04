2020年液晶顯示器年出貨成長率5.4% 華碩成長率居冠
根據TrendForce旗下顯示器研究處最新調查顯示，受惠於疫情衍生的遠距工作與教育、宅經濟需求，加上北美地區消費力道持續強勁，推升以消費市場為主的液晶顯示器品牌廠出貨表現逆勢上揚，連續三年呈現成長態勢，預估2020年出貨年成長幅度可望達5.4%
TrendForce分析師王靖怡表示，今年因疫情改變消費型態，許多人轉而在家工作及學習，不論自費或是企業補貼款項讓員工自行購買，創造出的需求皆反應在消費市場，故相較以商務市場為主的液晶顯示器品牌廠，以消費市場為主的品牌廠出貨表現更加突出。
從出貨排名來看，戴爾仍是獨占液晶監視器出貨龍頭，而AOC/Philips受惠於電競、消費市場需求加持，排名上升至第二。惠普因商務市場需求疲軟，退居第三名。
前十名當中，三星與華碩受惠於消費市場需求力道，出貨成長表現最為亮眼。三星積極衝刺液晶顯示器產品市場，除原先高階產品之外，也導入主流量大的機種如23.8吋IPS FHD 產品，加上曲面機種需求強勁，藉由積極布局北美市場的策略獲得佳績，今年出貨年成長率上看30%，自去年的第六名一舉爬升至第四名。
華碩年出貨成長率達40%，不僅遠優於市場平均值，也位居前十大液晶顯示器品牌廠之冠，主因是華碩長期致力耕耘消費市場，建立良好的品牌形象及定位，加上產品規畫得宜，使旗下電競產品在歐美市場熱銷所帶動。
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