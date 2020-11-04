群電Q3每股純益1.89元 毛利率20.4%改寫新高

電源大廠群光電能（6412）今（4）日公布第3季財報，單季本業獲利10.06億元，改寫新高，因產品組合優化，毛利率20.4%為單季新高，稅後純益15.55億元，為單季次高，每股純益1.89元。

法人看好，依群電今年前三季獲利表現，全年每股純益可望賺進逾半個股本入袋。

群電第3季營收96.56億元，年減3.4%，季增4.6％，為單季次高，主因新冠疫情影響部分產品如桌機及消費性產品需求。受惠於Type-C、電競筆電、以及遊戲機電源出貨強勁，毛利率提升至20.4%，年增2.6個百分點，營業利益率10.4%，年增1.9個百分點，雙雙創下新高。

群電累計今年前三季合併營收256.05億元，年增0.3%，合併毛利與營業淨利47.73億元和21.62億元，年成長分別為15.1%和28.9%。稅後淨利15.55億元，年成長16.7%，每股稅後純益4.02元。

群電同時公布10月合併營收33.46億元，年減5.3%，由於客戶因應十一中秋長假提前拉貨，部分營收提前至九月反映，不過筆電相關電源需求維持強勁，十月營收仍維持30億元以上的高水位。累計今年前十月營收289.5億元，與去年約略持平。

群電表示，由於疫情持續驅動教育筆電及電競筆電需求，第3季Type-C筆電、電競筆電電源營收分別都有超過三成以上的年成長，再加上遊戲機電源新機種出貨，第三季產品組合為今年以來最佳，使得公司再度寫下「三率三升」的好成績，累計前三季獲利更創下歷史新高。

公司表示，本季消費性產品逐漸步入淡季，不過，筆電電源需求仍然沒有降溫，尤其最近歐美市場疫情復燃，在疫苗能夠被大規模接種前，在家工作及遠端學習仍會是常態，目前對明年筆電的市況並不看淡。