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工研院IEK預測：明年四大製造業均成長

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

工研院綜整國內外政經情勢，今日發布2021年臺灣製造業景氣展望預測結果，預測2021年製造業產值為19. 68兆元，產值成長率為4.75%，金屬機電、資訊電子、化學工業、民生工業等製造業四大業別均正向成長，對明年景氣前景持審慎樂觀的態度。

不過，新冠肺炎疫情阻礙國際供應鏈運行，改變全球分工模式，工研院提醒，臺灣應適應全球供應鏈重組及跨國分散式製造新趨勢，以智慧台灣價值，打造強韌產業生態鏈，成為全球的關鍵夥伴。

工研院IEKCQM預測團隊表示，隨各國逐步解封、經濟活動陸續重啟，全球經濟自谷底逐步回溫、各國政府推動紓困與振興措施、新興科技應用持續擴展；輔以國內民間消費信心回升及廠商擴大投資等多重利多因素，可望挹注臺灣製造業產值成長動能。

惟受肺炎疫情影響，上半年大規模封鎖措施導致全球生產、消費、投資及貿易急遽萎縮影響猶存，經濟景氣仍未回復至疫前水準。隨著冬季即將來臨，肺炎疫情在多國已有再次復燃跡象，將是2021年全球經濟最大不確定性因素。此外，美國選後經濟與科技政策動向、及美中貿易與科技紛爭仍然未解，雙邊後續談判進展可能影響我業者產銷活動，應密切關注。

IEK調查，四大產業中，金屬機電受新冠疫情影響，世界鋼鐵協會（WSA）估計2020年全球鋼鐵需求量將下降至16.54億噸，但2021年可望恢復至17.17億噸。國際農業與建築機械設備及汽車行業溫和復甦，可望帶動臺灣金屬機電業產值成長。IEK預測，2021年金屬機電產值達5.19兆元，成長率將為4.28%。

在資訊電子方面，隨著5G、AI人工智慧、高效能運算與物聯網等新興應用推展，加上臺灣半導體領導廠商高階製程國際競爭優勢，預料資訊電子業產銷將可維持穩定成長。但美中貿易與科技爭端未平，是影響業者產銷前景的主要風險，需持續關注。IEK預測，2021年資訊電子業達8兆元，成長率將為3.55%。

化學工業則在OPEC達成減產承諾、各國封城措施解除、下游市場需求緩步回升，帶動油價小幅上揚，但美國能源資訊署（EIA）預估2021年油價仍將維持相對低檔。但因各國實施紓困振興措施、中國經濟活動增溫、化學工業產品報價上揚拉大產品利差，有利臺灣化學工業產值與利潤同步成長，預估2021年化學工業產值將較2020年明顯增加。IEK預測，2021年化學工業產值達4.05兆元，成長率將為9.35%，為四大產業增幅最大。

民生工業則受新冠肺炎疫情阻礙國際供應鏈運行、全球消費市場需求疲弱，對臺灣紡織業廠商帶來明顯衝擊。隨著各國生產復工、消費者信心緩步回升，有利運輸、住宿、餐飲產業鏈擴張，可望挹注民生工業成長。IEK預測，2021年民生工業達2.45兆元，成長率為2.5%。

製造業 工研院 電子業

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