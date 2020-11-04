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Chromebook夯 但產能供給順序排後面是變數

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

新冠肺炎疫情持續未歇，帶動主要供教育學習所用的Chromebook需求大增，不過，部分相關供應鏈業者近期也提到，由於Chromebook的產品與零組件銷售單價較低，所以供應鏈廠商在目前晶圓代工產能吃緊的情況下，就會有所取捨，把相關供貨的順序擺在比較後面。

市場一般認為，Chromebook與相關供應鏈在這波疫情帶動的宅經濟中大發利市，是NB應用熱潮的大贏家。但隨著時間拉長，當有更多電子產品供應鏈在疫情環境中，為了怕斷鏈，先不顧重複下單的風險，也加入搶晶圓代工產能的行列時，Chromebook相關供貨就不見得會被擺在優先位置。

基於電子產品缺少部分零件，整機就無法出貨，所以在其他料件可能短少的情況下，就會使得供應鏈內的其他業者也開始有點觀望，引起連鎖效應，可能選擇先出貨其他高毛利產品。因此即使市場需求仍強勁，Chromebook後續的供應鏈出貨能否持續大幅增長，仍有待觀察。

在台廠當中，Chromebook供應鏈概念股包括晶片廠聯發科（2454）、義隆（2458），廣達（2382）、宏碁（2353）與MEMS麥克風廠商鈺太（6679）等。

日前聯發科與廣達、宏碁、聯發科、Google，共同宣布啟動「台灣教育數位轉型」計畫，捐贈500台Chromebook給需要的國中小學，並量身打造Chromebook專屬的IoT實驗課程與相關教育訓練課程。該次計畫即採用宏碁的Chromebook Spin 311，搭載聯發科的MT8183處理器，廣達則由廣達文教基金會推動的「游於智」計畫，積極研擬各種IoT實驗課程，結合Chromebook產業鏈資源，打造Chromebook系列的IoT實驗課程。

聯發科先前提到，因為疫情關係，家庭內有相關需求改變，包括在家工作與遠距教學等的網路需求，還有平台裝置需求，另外還有娛樂需求，而Chromebook就是非常好用且適合家庭場域應用的產品。該公司在今年底前預計會推出相關處理器新品，明年上半推出採用6奈米製程生產的高階Chromebook處理器。

聯發科強調，該公司先前在Chromebook領域主要布局入門級產品，未來希望藉由更完整的產品線，在市場上占有關鍵地位。

Chromebook 聯發科

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