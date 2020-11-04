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LED產業拚翻轉 謝金河點名這家公司是重要指標

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片

財信傳媒董事長謝金河最新臉書發文以「台灣的慘業真的翻身了！」為題，強調包括面板及太陽能這兩大慘業真的翻身了，他認為，「現在剩下LED產業的翻轉，晶電的Mini LED是重要的指標」。

謝金河表示，過去三大慘業吃掉全體上市櫃公司的淨利，「今年第3季這些慘業翻身，對於第3季財報會有很大的正面效應，這些苦熬多年的慘業在2、3季翻身，非常有意義」。

謝金河指出，上市上櫃公司陸續公布第3季季報，面板產業出現由虧轉盈的訊號，友達去年虧損191.5億元，今年上半年虧損79.53億元，第3季淨利28.95億元，這個虧轉盈訊號，可以確定是友達好的開始，也許今年有打平的希望。

謝金河說，群創去年慘賠174.45億元，今年上半年虧損100.49億元，第3季淨利15.42億元，也許群創打平仍有困難，但這是一個翻轉的訊號。他強調，面板產業在2017年一度有好景，但這兩年又陷入殺戮的危機；在京東方、華星光電追殺下，台灣的面板雙虎苦撐待變，如今終於乍現曙光。

謝金河認為，除了中國大陸國家補貼轉向半導體，對面板產業的壓力減輕很多外，台灣面板厰面對中國殺價競爭，轉向利基產品的應用市場，逐漸找到一條出路。群創總經理楊柱祥就說，群創會愈來愈好；謝金河表示，群創股價從4.85元漲到10.6元，回到面額以上，也代表苦盡甘來的佳兆。

謝金河說，另一個慘業是太陽能，今年第2季，元晶、茂迪開始出現獲利，聯合再生9月也出現3.24億元浄利，茂迪自結8月賺5,100萬元，元晶自結9月賺4,664萬元，連續慘賠10年的太陽能產業終於在第2季見到曙光。

他強調，太陽能產業在過去10年的殺戮中，益通不支倒地，茂迪熬到最後一刻翻身，可以說是台灣最艱難的慘業；謝金河認為，往前看，2025的非核家園如果要順利達成，太陽能發電的目標是22GW，離岸風力發電是5.7GW，現在全台種電，台灣過去把太陽能組裝成模組外銷，如今全面在台灣種電，整個情勢逐漸扭轉。

謝金河指出，現在剩下LED產業的翻轉，晶電的Mini LED是重要的指標。

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