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SEMI：今年12吋晶圓廠投資年增13%創新高

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

SEMI國際半導體產業協會今(4)日在「12吋晶圓廠展望報告（至2024年）（300mm Fab Outlook to 2024）」中指出，今年12吋晶圓廠投資較去年成長13%，超越2018年創下的歷史新高；在新冠病毒疫情加速全球數位轉型推動下，成長態勢可望一路持續到2021、2022年，預計2023年將再創高峰。

除雲端服務、伺服器、筆記本電腦、遊戲和醫療科技相關需求等引領這波成長的動能之外，帶動進一步連結性、大型資料中心和大數據發展的5G、物聯網（IoT）、汽車、人工智慧（AI）和機器學習等快速發展的新興技術也功不可沒。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，「新冠疫情幾乎加速所有產業數位轉型的腳步，重塑工作與生活的方式，創紀錄的支出預測及38座新晶圓廠正是半導體作為先進科技發展基石的最佳例證，相關技術除將帶動這波轉型持續前行，也有望讓世界面臨的巨大挑戰皆能迎刃而解」。

半導體晶圓廠投資2021年將繼續增長，但增速將較前一年同比放緩4%。報告中可看到產業的週期再次上演，2023年攀上700億美元歷史新高的前後，2022年將溫和緩降，至2024年再次小幅下滑，雖有小幅波動，但整體投資的規模則是逐年拉高。

晶圓廠 半導體

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