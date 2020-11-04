國銀上修台灣GDP關鍵在這：看好5G推升電子產品接單

金融機構紛紛看好台灣，宣布上修台灣經濟成長率，關鍵在內外需動能同步上修、年底再看好5G等新興應用推升電子產品接單，不過兩大外銀經濟學家都認為，台灣未來經濟復甦並非一直線，星展集團認為將從V型轉爲開根號（square root）復甦，渣打銀則認為台灣是復甦，但並非直線起飛，而是走走停停。

渣打銀東北亞區資深經濟學家符銘財昨（3）日出席台經院「2021年景氣展望與產業趨勢研討會」，會中指出，2021年台灣是復甦，但不是直線、而是走走停停，看全球經濟活動，認為即便疫苗出現，要回到過往疫情之前情景仍需要2到3年。

星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，台灣第3季GDP數據優於預期，主要歸功於淨出口貢獻。受惠於全球電子產品需求增加，出口成長三個季度以來首次轉正。於此同時，民間消費雖年增率仍爲負值，但季增率也在第3季轉正，顯示6月防疫措施鬆綁後，消費需求顯著反彈。

永豐金控最新經濟展望報告則認為有三大原因支持看好台灣經濟，第一，隨各國經濟恢復改善終端需求，消費性電子新品推出、新興科技應用暢旺等均有助出口擴增，生產、銷售指標亦持續成長；第二，振興三倍券帶動買氣，且時序進入年底消費旺季，零售及餐飲業營業額持續擴增，預期國內需動能持續回溫。第三，「投資臺灣三大方案」效益發酵，政府加速執行公共建設等，國內投資動能延續，有助整體經濟持穩。

展望未來，永豐金控報告認為，隨中國大陸及歐美進入年終消費旺季，智慧手機、穿戴裝置等新品登場，新冠肺炎疫情持續支撐遠距商機，5G 通訊、高效能運算、AI、物聯網等新興應用推展，以及國內半導體領導廠商之高階製程優勢，加上近期國際主要預測機構陸續調升台灣經濟預估，消費性電子新品相繼推出，新興科技應用需求拉抬均有助台灣出口回穩。