蔡明忠：盼台灣大走出台灣、myVideo把握「愛奇藝機會」

台灣產業創生平台與台杉投資今（3）日發表「2020台灣產業新創投資白皮書」，並邀請富邦集團董事長蔡明忠到場演講。蔡明忠演講中指出，面對5G時代，期許台灣大哥大走出台灣，在亞洲立足；同時myVideo能掌握疫情和愛奇藝無法「登台」等機會，成為台灣最大的OTT；更盼momo電商事業營收達到1000億元，占台灣大營收的八成。

蔡明忠於演講中分享台灣大哥大與momo的創新經驗，在演講開頭先虧自已，也是「那百分之八、九十家都由董總做決策的企業」、「做不好就罵別人這個我最會」。

他指出，20年前電信業剛開放，就去投資，從2G到4G走來，現在當紅的TikTok、WeChat、uber、Snap、LINE這些消費者行動應用服務app已成為「十角獸」，但其實這些炸子雞背後都是電信業的基礎建設支撐，電信業卻還是被認為是「笨水管」。

蔡明忠認為，電信業是很難創新的，他舉Singtel（新加坡電信）的例子，在10年前就知道要展開新創事業，投入18個新服務，但10年下來難以獲利。

他認為，Singtel的失敗有兩點原因：首先，大型電信業DNA不適合孵育新創服務，包括電信產業不容錯誤，為了避免錯誤需要經過層層嚴格審核，但如果不容錯，就無法發展新創；且內部流程冗長，決策經常錯失時效；電信業承諾股東高股息，無法像新創公司靠營收、市占獲得資本市場支持。第二，是人才特質差異，傳統電信業人才不擅長有彈性的工作，習慣看EBITDA（稅前息前折舊前攤銷前利潤）或ROI（投資報酬率），而不是關心數位產業未來發展。

但是面對5G比4G多三到五倍的建設成本、電信本業不斷衰退，蔡明忠表示「我們不能只是做苦工、看著別人憑我們的基礎建設來成長茁壯」，重要關鍵是「注入新的DNA」。他指出，希望台灣大哥大能走出台灣，台灣大總經理林之晨也設下目標，要讓台灣大在未來10年至15年內，轉型為1000億美元的區域級科技電信公司。

另外，蔡明忠指出，電信公司常常脫離不了「用戶一定要跑在我們的網路上」的思維，他認為不該侷限，因此期許myVideo未來成為台灣最大的OTT，「疫情和愛奇藝推動困難就是我們的機會」，近年也投資、合作很多影視內容。

蔡明忠表示，與新創團隊合作，才是企業轉型的關鍵，自己做不到的，就去投資別人。他回憶，momo在16年前也是只是一個新創公司，但靠著從電視購物到實體通路的失敗、再到電商的成功轉型，momo去年營收518億元，占了台灣大哥大營收50%，他希望momo很快營收達到1000億元，屆時占台灣大營收80%都有可能。

蔡明忠說，momo轉型歷程給他的啟發是，要新創不能Top-Down(由上往下管理），更要容錯。企業除了要超前部署、鼓勵員工積極主動、和創業家合作之外，他也希望AppWorks能如同一個平台，讓創業家和成熟企業透過其結合。