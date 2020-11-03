先豐明日正式加入臻鼎集團 強化三大領域布局

全球PCB龍頭臻鼎（4958）將於 2020 年 11 月 4 日正式增資換股合併先豐。先豐將成為臻鼎百分之百持有之子公司，未來先豐將專注於研發與製造網通、高速運算及車用等三大相關領域的印刷電路板產品與服務。

臻鼎強調，致力成為 PCB 產業領航者，不斷於產品研發及製造的創新上，提供客戶一站 式購足(One ZDT)的多元產品服務，為客戶創造全方位解決方案。

臻鼎也強調，此次透過股份轉換取得先豐 100%股權，乃考量未來策略發展的必要性及提升運營績效與產業競爭力。

臻鼎科技控股董事長沈慶芳表示：「先豐的加入正足以強化臻鼎在車 用與高頻領域技術的競爭力，發揮雙方研發技術及產品線互補之優勢，並加深與世界級汽車、通訊及 AI 雲端廠商的合作，不但可以提高銷售與獲利績效，更進而提升股東權益，共同為雙方現有客戶、員工及股東帶來正面之效益。」