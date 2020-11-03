快訊

時代力量又折損一黨主席 高鈺婷宣布辭職

為了夢想，值得嗎？韓國娛樂圈的真實與美醜

債市入寒冬！市場觀望美大選 10年債連四日「零成交」

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

美國總統大選結果出爐前，金融市場觀望氣氛濃厚，台灣公債市場交投急凍，10年期主流公債今（3）日殖利率連四天「零成交」，靜候美國新任總統揭曉、為債市指引新方向。著眼公債利率跌至歷史新低，券商主管也觀察到，部分買盤轉進公司債掃貨、尋求較高的報酬率。

券商主管指出，全球晶圓代工龍頭台積電日前標售綠色債券，在買盤熱烈追捧下，5、7與10年期綠債得標利率分別落於0.4%、0.44%與0.48%，7年與10年期利率雙雙跌破0.5%大關、低於市場預期。發行金額分別為16、56及48億元，發行總金額為120億元。

台灣資金淹腳目，加上銀行、保險等買盤積極蒐購公債籌碼去化資金，使籌碼過度集中，再加上僧多粥少，使債券殖利率屢創新低，買賣雙方對利率有所堅持，使市場交易冷颼颼。

「利率低到這程度，10年債不到0.3%，就算手中錢再多，要下手買報酬率這麼低的商品，還是得考慮一下，但國內資金這麼氾濫，利率也沒有彈升的空間」，券商主管說。

10年期主流公債殖利率28日跌破0.3%大關，終場下滑2.71個基本點（1個基本點等於0.01個百分點），收0.295%，締造歷史新低紀錄（註：債券殖利率下跌等於價格上漲）。

券商主管說：「資金行情主導一切，現在就看年底國庫增發籌碼，會不會改變目前的風向。」

公債 殖利率

延伸閱讀

科技部長吳政忠：美大選不論誰勝出 美中科技戰態勢不變

美國總統大選將揭曉 卓榮泰：祈願11月3日之後世界和平

川普能連任嗎？2020美國總統大選 即時開票實況

象牙海岸大選 總統烏阿塔哈贏得第3個任期

相關新聞

科技部長吳政忠：美大選不論誰勝出 美中科技戰態勢不變

科技部長吳政忠今（3）日在《周玉蔻嗆新聞》節目表示，美國大選不論誰勝出，美中科技對抗大局不會改變，只是程度大或小；我科技...

鴻海律師團逾500人 郭台銘如何打造出「非典型」法務帝國？

鴻海（2317）法律事務部門聞名業界，堪比跨國大型律師事務所，超過500名專業人員團隊組成，由鴻海前法務長、賽恩倍吉暨孚創雲端公司創辦人周延鵬創立。其實，有別於業界人員法律邏輯全以法條為依歸，鴻海如今面對全球的訴訟戰，一開始倚靠的，是來自鴻海創辦人郭台銘一套「工廠法律哲學」。

南電10月營收近年單月次高 ABF載板滿載

IC載板廠南電自結10月合併營收新台幣36.02億元，創近年單月次高；法人指出南電ABF載板持續滿載

亞泰10月營收3.65億元 月增0.55%

影像感測器（CIS）模組大廠亞泰影像（4974）公布10月營收3.65億元，月增0.55%，年增26.3%，累計今年前十...

遠傳攜手亞大、趨勢 打造5G智慧醫療應用

遠傳電信（4904）、亞洲大學、趨勢科技今（3）日簽署合作備忘錄（MOU），宣示共同打造5G智慧醫療新應用，未來三方將透...

上緯拉擠碳板出貨放量 營收連七個月創高

上緯投控（3708）布局風電材料市場有成，新切入的碳纖維拉擠碳板出貨持續放量，今（3）日公布10月營收11.58億元，比...

宇瞻攜手元創電子 推出獨居安全解決方案

記憶體模組廠宇瞻科技（8271）深耕長照科技應用，今年宇瞻科技與元創電子合作，整合其專利Wi-Fi無線感測技術，以智能物...

力旺IP通過格羅方德28奈米認證 攻OLED市場

矽智財（IP）廠力旺宣布，旗下NeoFuse矽智財通過晶圓代工廠格羅方德（GlobalFoundries）28奈米高壓平...

蘋果將迎來新筆電！ 鴻海、廣達操刀組裝

蘋果「One More Thing」！將於台灣時間11月11日凌晨舉行發表會，預期將發表AppleSilicon Mac...

知識科技推網路行銷管理工具 助中小企業攻宅經濟商機

興櫃電子商務公司知識科技（7551）推出兩大創新網路行銷管理工具，鎖定宅經濟商機，希望協助中小企業、連鎖加盟業掌握後疫情...

鉅橡推新品 第4季將登全年營運高峰

PCB製程專業墊材大廠鉅橡企業（8074）從科技跨足美耐板產品，成立子公司「鉅莊企業」，以自有品牌「多娜彩」系列進軍國內...

蘋果輕巧App在台上線 桌邊點餐25秒完成

蘋果推出的輕巧App可快速執行App部分功能及付款，首波在台支援服務包括共享行動電源品牌ChargeSPOT及連鎖速食店...

熱門新聞

挽救老品牌！大同新董座林文淵將射出三支箭

台化打進豐田在台供應鏈 打破日商獨占

比高點打8折！他花2.77億元在中正區這豪宅加買一戶 住港星樓上

台積在美徵才 布局12吋廠

四壽險 再降保單宣告利率

陳國樑／財政的「大舉債時代」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。