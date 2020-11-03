債市入寒冬！市場觀望美大選 10年債連四日「零成交」

美國總統大選結果出爐前，金融市場觀望氣氛濃厚，台灣公債市場交投急凍，10年期主流公債今（3）日殖利率連四天「零成交」，靜候美國新任總統揭曉、為債市指引新方向。著眼公債利率跌至歷史新低，券商主管也觀察到，部分買盤轉進公司債掃貨、尋求較高的報酬率。

券商主管指出，全球晶圓代工龍頭台積電日前標售綠色債券，在買盤熱烈追捧下，5、7與10年期綠債得標利率分別落於0.4%、0.44%與0.48%，7年與10年期利率雙雙跌破0.5%大關、低於市場預期。發行金額分別為16、56及48億元，發行總金額為120億元。

台灣資金淹腳目，加上銀行、保險等買盤積極蒐購公債籌碼去化資金，使籌碼過度集中，再加上僧多粥少，使債券殖利率屢創新低，買賣雙方對利率有所堅持，使市場交易冷颼颼。

「利率低到這程度，10年債不到0.3%，就算手中錢再多，要下手買報酬率這麼低的商品，還是得考慮一下，但國內資金這麼氾濫，利率也沒有彈升的空間」，券商主管說。

10年期主流公債殖利率28日跌破0.3%大關，終場下滑2.71個基本點（1個基本點等於0.01個百分點），收0.295%，締造歷史新低紀錄（註：債券殖利率下跌等於價格上漲）。

券商主管說：「資金行情主導一切，現在就看年底國庫增發籌碼，會不會改變目前的風向。」