中科展現爆發力 今年營業額挑戰9000億元新高
面對新冠疫情衝擊全球經濟景氣，中科園區營業額卻逆勢成長，前八月累計6,046億餘元，較去年同期成長22.2%；中科管理局決將今年中科營業額目標，由原訂的8,600億元上修至9,000億元，再創歷史新高。
值得注意的是，台灣美光中科擴廠持續進行，其中A3廠預計今年底完工、明年4月投產，預期將為中科營業額成長再挹注新動能。據了解，台灣美光後續還有A5廠的建廠投資計畫。
中科管理局長許茂新指出，受惠於遠距商機帶動相關電腦通訊等設備需求成長，以及5G通訊基礎建設、高效能運算等新興科技應用，晶圓代工等相關產業鏈產品訂單需求持續暢旺，促使半導體等相關產業鏈訂單需求持續暢旺，推升中科整體營收成長。
中科今前八月營業額達6,046.31億元，較去年同期4,947.10億元成長22.2%，創歷年同期新高。其中積體電路產業4,881.56億元、占比80.74%最高；光電產業923.99億元次之，約占15.28%；精密機械產業157.40億元，約占2.60%。
而今年前九月出口金額4,014.50億元，較去年同期成長21%。就產業別來看，仍由積體電路產業3,030.59億元領軍，達75.49%，較去年同期成長32.71%，顯示半導體等相關產業鏈產品訂單需求持續暢旺，挹注園區半導體產業出口穩健成長。
另外，光電產業820億元居次，約占20.43%；第三為精密機械產業121.68億元，比重約3.03%。
園區招商引資亦同步表現亮眼，前十月累計已引進18家高科技廠商，主要以精密機械7家最多、生物技術及光電各4家居次，投增資金額達272.18億元。而截至今年10月底，中科共引進216家國內外高科技廠商。
中科管理局為推動園區永續發展，以打造成為人文、環保及科技元素的優質園區為目標，持續致力於營造具競爭力的綠色科學園區典範，今年取得台中園區生態社區綠建築 (EEWH-EC)鑽石級標章，顯示對中科多年來用心經營及維護友善環境努力的肯定。
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