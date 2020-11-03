科技部長吳政忠：美大選不論誰勝出 美中科技戰態勢不變

科技部長吳政忠今（3）日在《周玉蔻嗆新聞》節目表示，美國大選不論誰勝出，美中科技對抗大局不會改變，只是程度大或小；我科技業者對美中科技戰都早以加碼投資台灣因應。

他表示，近年中國科技崛起，威脅到美國，中美兩國形成競爭態勢，台灣科技前端是跟美國，應用則是跟中國，台灣夾在中間有點辛苦，但也是轉機。台灣科技業在過去一、二十年進到中國，如IC設計、晶圓製造，中國都學得差不多，也會與台灣形成競爭態勢。

他進一步指出，值得注意的是，美中摩擦凸顯資通安全的重要，台灣相對重視資通安全，台灣科技產品若能加強資通安全驗證，將會很有競爭力。

他表示，美中摩擦已有2、3年，現在是高潮，我科技業者也早有因應，產能移回台灣或東南亞，包括台積電、聯發科、日月光等都加碼投資台灣。

對於美國總統大選觀察，吳政忠說，不論那一黨勝出，美國和中國的關係都回不去了，美中對抗大局不會改變，不會因那個政黨出線而改變，都不會影響美國利益，只是程度大或小，但他認為「程度都不會太小」。