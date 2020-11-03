元晶聯貸20億元 擴產太陽能模組

太陽能電池模組廠元晶（6443）今（3）日宣布已成功完成籌組聯貸新台幣20億元，未來相關資金將用於充實營運以及擴增模組產線，藉此強化市場競爭力。

據悉，元晶本聯貸案由合作金庫商業銀行統籌主辦，並邀請安泰商業銀行、彰化商業銀行、板信商業銀行、台灣中小企業銀行、華南商業銀行、第一商業銀行、台灣土地銀行、合庫票券公司及兆豐票券公司等10家金融機構聯合融資，成功完成辦理20億元聯合授信案。

元晶表示，此聯貸部份資金除用於支應元晶新穎產線的購置之外，另有助公司於財務結構優化以及營運銷售量上的提升；至於聯貸銀行團則表示，台灣太陽能安裝量在政府綠色能源的加持下逐年增溫，元晶財務結構相對穩健，加上此次聯貸深獲銀行同業肯定及踴躍參與，在短時間內籌募完成，顯見台灣金融業對元晶以及太陽能製造的支持。

元晶今年前十月營收39.59億元，年增4.9%。展望未來，元晶指出，公司看好2021年大型案場進入裝置高峰期，目前已開始進行擴產動作，太陽能模組新產線預計於12月試產，年產能將自500MW擴增至900MW的規模，而太陽能電池新產線將於明年2月安裝、4月試產，藉此搶攻市場商機。