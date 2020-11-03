遠傳結合電子票券業者 提供更多優惠方案

迎合數位化行銷趨勢，Edenred宜睿智慧宣布與台灣電信產業領航遠傳電信（4904 ）合作，聯手在「遠傳搶付」中導入Ticket Xpress即享券行動電子票券服務，讓遠傳提供更多元的優惠，用戶有彈性的按照個人需求、隨心選購，將為電信數位發展上挹注創新多元化的行銷能量。

此次Edenred與遠傳電信合作模式，採用即享券形式進行資費方案行銷，讓用戶申辦「門號申辦優惠」或是手機購機優惠之外，亦可選擇符合個人需求的優惠方案，用戶可依照個人需求彈性兌換。Edenred商家夥伴星巴克為第一階段上架的即享券品牌。

Edenred業務副總葉義政表示，時下有許多企業很在意環保概念的實踐，透過電子票券的創新整合應用不僅能落實環保的理念，同時也能幫助品牌量身打造專屬創新的禮贈產品內容。與遠傳電信的合作中，雙方合作結合遠傳的創新商業模式，帶來環保綠化節能、會員管理效率倍增，強強聯手將達成多贏綜效。