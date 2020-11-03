智抗糖串接Fitbit監測 有效管理糖尿病患者健康

本土新創、亞洲最大糖尿病管理平台智抗糖 Health2Sync 臨床研究結果證實，在糖尿病照護上，智抗糖 App結合知名穿戴式裝置大廠 Fitbit 智慧穿戴式裝置，對於病患的血糖及糖化血色素有顯著改善，在臨床上證實可以協助病患及醫療團隊更有效管理及控制第二型糖尿病。

這項在台灣進行的研究結果顯示，加入研究後病患的運動及血糖監測的頻率增加且整體健康狀況有所改善，包含其糖化血色素 (HbA1C)、空腹血糖 (BG) 和低密度膽固醇 (LDL-C) 皆有下降

穿戴式裝置品牌 Fitbit 亞洲第一大糖尿病管理平台智抗糖 Health2Sync，近期聯合發佈與台灣四間專精於糖尿病照護的診所進行的臨床研究結果，結果證實智抗糖 App 結合 Fitbit 智慧穿戴式裝置，有效幫助糖尿病控制。根據參與研究的病患紀錄顯示，研究結束後，病患的糖化血色素、空腹血糖、低密度膽固醇，皆有顯著改善。同時病患量測血糖的頻率也有增加。此項研究驗證了 Fitbit 智慧穿戴式裝置結合到糖尿病照護的價值。

這項研究為期三個月，於2020年7月結束，參與的診所包括游能俊診所、大雅長安診所、怡兒診所及大鈞診所，共 95 位第二型糖尿病患自願參與，透過醫師追蹤進度與患者的生活習慣變化。在臨床研究開始之前，四家診所的醫護人員皆協助完成病患的健康指標測量，記錄所有臨床研究開始前的數據，而臨床研究開始後到結束，患者也需進行每週的自我血糖監測。

在研究進行期間，每位患者都配戴Fitbit Inspire HR，並同意與智抗糖 App 串連。每位患者的運動數據，會整合到智抗糖 App 中，醫護人員透過智抗糖雲端照護平台，搭配查看病患在智抗糖 App 中的其他健康數值，例如糖化血色素、空腹血糖和膽固醇濃度，隨時掌握病患健康狀況，必要時也可遠端提供衛教建議。

大雅長安診所呂國樑院長表示，臨床研究診所內的病患在短短三個月期間，平均體重下降 2 公斤多，平均空腹血糖也下降 11.10 mg/dL，大幅改善了患者的健康狀況。

游能俊診所游能俊院長表示，第二型糖尿病患透過運動、藥物、飲食等生活習慣的指引與調整，可達到血糖控制良好及穩定的狀態，而透過 Fitbit 運動手環與智抗糖的整合，醫護人員可以追蹤到病患的中等強度運動內容，再搭配平台內的血糖數據，更可以輕鬆進行運動衛教，對病患血糖控制更有成效。

智抗糖 App 與 Fitbit 智慧穿戴式裝置的整合，鼓勵病患建立更好的生活習慣、進而改善健康。智抗糖 App 每週會發出提醒，鼓勵病患規律運動，而結果也顯示，病患的中高強度運動頻率增加到每週 7.03 次。隨著病患的運動量增加，健康狀況也獲得明顯改善。

智抗糖 Health2Sync 執行長鄧居義表示，Fitbit 在智慧穿戴式裝置和健康管理解決方案的持續創新，不管對於糖尿病的預防或是控制都扮演重要的角色，期待未來與 Fitbit 擴大合作。

Fitbit 國際健康解決方案副總裁及亞太區總經理 Steve Morley 表示，在臨床研究中看到病患的行為改變，相信Fitbit 能夠強化使用者的內在動機，培養更健康的生活習慣。對於第二型糖尿病患來說，健康的日常生活習慣，對病情的穩定度有相當大的影響。Fitbit 結合智抗糖 App、智抗糖雲端照護平台，不論病患和醫護人員都可以輕鬆追蹤到關鍵指標，這項創新的解決方案，讓管理第二型糖尿病更方便。

去年 9 月開始 Fitbit 與智抗糖 Health2Sync 攜手合作，經用戶授權後，在智抗糖 App 中整合 Fitbit 的健康、睡眠和運動數據，協助日本和台灣的 52 萬名智抗糖 App 使用者有效控制自己的病情。這項整合讓擁有 Fitbit 帳號的智抗糖 App 使用者，可以輕鬆在 App 上看到 Fitbit 即時追蹤的心率、睡眠、運動等，可隨時比對病患在智抗糖 App 上輸入的血糖數值，確認各項指標是否落在健康範圍之內。