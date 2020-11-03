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日職／陽岱鋼復出代打單場雙安 睽違101天貢獻打點

錸寶將實施庫藏股 擬購入1000張

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

PMOLED廠錸寶（8104）今（3）日董事會決議買回庫藏股，預計從明日起買回1,000張並將轉讓給員工，占總發行股份的1.48%，買回價格區間為33到70元。錸寶今日收盤股價來到46.45元，上漲3.68%。

錸寶9月合併營收達1.62億元，月增3.1%、年增9.3%，是近18個月新高；第3季合併營收4.65億元，季增6.1%，年增12.8%，為近六季新高。累計今年前三季合併營收11.74億元，年減10.3%。

錸寶表示，為激勵員工及提昇員工向心力，將在買回庫藏股後轉讓給員工。

錸寶近年產品組合優化，今年上半年工控產品占營收比重已達21%，健康醫療應用占比成長至16%，穿戴裝置則遞減到27%。此外，因為全球疫情仍未趨緩，錸寶在醫療產品應用如耳溫槍及血氧儀的需求很大，訂單能見度一路旺到年底；而白色家電和5G網通也是疫情帶起的動能，其中家用咖啡機需求相當強勁。

錸寶 營收

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