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友達攜手國衛院 打造智慧照護系統全方位守護長者

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 台北即時報導
友達新事業暨投資管理總部副總經理楊本豫（右）與國家衛生研究院群體健康科學研究所特聘研究員熊昭，3日出席「2020年台北國際照顧科技應用展」合影。記者李珣瑛／攝影
友達新事業暨投資管理總部副總經理楊本豫（右）與國家衛生研究院群體健康科學研究所特聘研究員熊昭，3日出席「2020年台北國際照顧科技應用展」合影。記者李珣瑛／攝影

友達（2409）致力大健康產業，首度攜手國家衛生研究院參與今（3）日起一連旅行三天的「2020年台北國際照顧科技應用展」，以雲端ERP系統為核心，打造系列智慧照護方案，並針對住宿型機構領先發表「友達頤康機構照顧系統平台」，盼能為邁向高齡化社會的過程中貢獻心力。

友達新事業暨投資管理總部副總經理楊本豫表示：「友達致力以科技創新的力量協助養老產業，提升照護品質、提高營運效率。本次很榮幸與國衛院合作，將應用於機構營運的系統和國衛院日照與居家照護的系統結合，讓長照體系資訊流得以一致，支持照護機構數位轉型。」國衛院群體健康科學研究所特聘研究員熊昭表示：「友達和國衛院的專業研發能量各有所長、相輔相成，期待未來持續攜手合作，實現真正多元、多面向的健康數據匯集，落實連續性照顧，守護長者健康。」

「友達頤康機構照顧系統平台」係由友達與國衛院共同開發，能自動建立照顧計畫，將各式專業工作表單與流程數位化，串連國衛院的「幸福長照資源雲平台」記錄長者各階段的資料，讓大數據分析變為可能，真正實現連續性照顧系統。採用SaaS架構的訂閱模式，也能降低機構系統數位轉型的導入門檻。

友達在養老智慧照護的場域中展示「安全守護」與「健康促進」兩大主題。安全守護平台以物聯網技術整合跌倒偵測、定位、緊急呼叫、智慧床墊等感測設備，初次發表結合AI人工智慧演算法的跌倒偵測技術，在長輩跌倒當下能即時推送警報至後台及手機，守護長者的安全。健康管理平台提倡以運動為手段的積極健康管理，從評估/計畫、運動實施、檢視與調整、體能與健康趨勢檢視，形成個人化的循環計畫，希望以此引領養老照護的新思維，透過運動健康樂活養老。

友達新事業暨投資管理總部副總經理楊本豫亦受邀於大會舉辦的「照顧科技產業發展論壇」發表專題演說，針對台灣健康照護服務產業的現況分析。友達期以ERP為基礎，在照護及運營管理兩端齊力並進，提供流程化管理方式，協助不同型態、業態的照護機構業者達成數位轉型的願景。

友達大健康事業近年積極投入兩岸銀髮市場，包括領先將智慧長照系統導入台灣指標性的雙連安養中心，以及中國大陸中鐵集團建構的「連續照護退休社區（CCRC）」及平安保險旗下的養老集團，本次與國衛院合作孕育出「友達頤康機構照顧系統平台」，讓軟硬整合實力更上一層樓。展望未來，長照產業走向品牌化、連鎖化與資本化，智慧化管理需求勢必快速增長，友達將持續與產業上下游緊密合作，推動智慧照護方案持續進化。

友達新事業暨投資管理總部副總經理楊本豫（左後）展示健康促進的管理平台，提倡以運動為手段的積極健康管理引領養老照護的新思維，透過運動健康樂活養老。記者李珣瑛／攝影
友達新事業暨投資管理總部副總經理楊本豫（左後）展示健康促進的管理平台，提倡以運動為手段的積極健康管理引領養老照護的新思維，透過運動健康樂活養老。記者李珣瑛／攝影

友達 養老 長照

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