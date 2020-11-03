微星AMR無人車隊智慧轉型 助粗力產業自動化

板卡大廠微星（2377）衝刺新事業，看好長照商機，以微星AMR運輸平台為基礎的「無人車」將進行智慧轉型，除了原先成功在清福養老院導入的無人餐車之外，進一步從醫護領域擴展到服務及製造產業，以自動化的方式協助並減少其繁雜與重複的人力工作，解決包括防疫、消毒、清潔、衛教、引導、搬運、傳遞等3K（危險、辛苦、骯髒）性質的工作。

微星預期在2025年社會人口結構少子化與高齡化的壓力下，醫護人員流動率將大幅增高、有照護經驗的人力嚴重不足、仰賴粗重人力的產業瀕臨缺工，為了協助這些產業維護良好的人力品質，以微星AMR運輸平台為基礎的無人車將進行智慧轉型。

微星儘管以電競產品聞名於業界，但近年積極進行多角化，除顯卡、主板、電競筆電等主力業務外，進一步推出商用、創作者筆電等NB次領域產品，企圖藉擴充產品線，為營運增添動能。

而在PC相關產品外，微星也在車用、自動化如機器人等領域投入心力，本次展出機器人系列包含全能防疫消毒機器人、智能配送機器人、輕鬆送貨機器人、智能導覽機器人等。

微星客製化產品事業本部業務課協理黃亞密表示，微星無人車在長照業的成功轉型並應用在同樣對人力重度依賴的製造及服務產業，微星AMR的導入不僅能為這些產業節省人力上的支出及管理，讓現有的人力能投入在專業的領域之外，更能減少因為繁重事務而造成不必要的職業災害。

微星全能防疫消毒機器人可以肩負空氣清淨、消毒清潔、送藥、雜項搬運等等的事務，內部裝有超強級光能量UVGI 紫外線殺菌燈進行大範圍、大空間的殺菌消毒。而在智能配送機器人應用於餐飲服務業，以互動語音吸引顧客點餐並以LiDAR自主導航送餐，簡化服務人員來回的時間。