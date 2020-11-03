Edenred助攻遠傳 打造電信行動生活圈

電子票券業者Edenred今（3）日宣布與遠傳電信（4904）合作，聯手在「遠傳搶付」中導入Ticket Xpress即享券行動電子票券服務，結合遠傳的會員及資費方案、提供行銷方案。Edenred業務副總經理葉義政表示，這次雙方合作不僅結合遠傳的創新商業模式，也帶來環保綠化節能、會員管理效率倍增，並提供更精準的行銷互動方案，強強聯手將達成多贏綜效。

Edenred指出，在這次合作中採用即享券形式進行資費方案行銷，讓用戶能享受「門號申辦優惠」，或是手機購機優惠之外，亦可選擇符合個人需求的優惠方案，用戶可依照個人需求彈性兌換。Edenred商家夥伴星巴克為第一階段上架的即享券品牌，除了傳統資費方案外更多元的兌換選擇。

透過數位化形式，遠傳的客戶更容易藉由電子票券服務兌換數位內容或是實體商品，可改善傳統紙本票券容易遺失、損毀失效情況，對於品牌業者更能減少傳統紙本票券印製成本與發放人力，以及庫存壓力問題，同時也能透過API串接系統，讓各品牌服務、產品內容更容易結合電子票券擴展更多消費方式與合作機會。

葉義政表示，Edenred是台灣電子票券市場的領導者，擁有多元及豐富的品牌合作經驗，可為企業客戶快速銜接跨領域品牌資源，且技術團隊經驗成熟，對於系統串接上能夠快速給予完整的支持。

他表示，有許多企業很在意環保概念的實踐，透過電子票券的創新整合應用不僅能落實環保的理念，同時也能幫助品牌量身打造專屬創新的禮贈產品內容，能助益企業打造高效率、數位化系統以提升整體品牌行銷能量。