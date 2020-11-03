太陽能廠元晶20億元聯貸案 今完成簽約

國內太陽能電池模組大廠元晶（6443）於今（3）日舉行聯貸簽約儀式，成功完成籌組聯貸新台幣20億元。元晶表示，此次聯貸案取得資金將有助公司財務更健全，同時也將用於新產線購置擴充產能。

據元晶表示，此聯貸部份資金除了用於支應元晶新穎產線的購置之外，另有助公司於財務結構優化以及營運銷售量上的提升。

元晶指出，為了積極響應政府綠能政策以及國際再生能源趨勢，本次聯貸將有助元晶引進更新穎的產品產線，並且隨著產能的增加，元晶模組市佔目標將可再創新高，同時拓展海外國際市場。公司規劃於今年底前完成高階模組產線擴充，將領先國內業界添購最新穎的電池產線來提高電池瓦數及效能，確保產品處於高品質及低成本的競爭基礎上。

銀行團也表示，台灣太陽能安裝量在政府綠色能源的加持下逐年增溫，元晶財務結構相對穩健，加上此次聯貸深獲銀行同業肯定及踴躍參與，在短時間內籌募完成，顯見台灣金融業對元晶以及太陽能製造的支持。

元晶表示，本聯貸案由合作金庫商業銀行統籌主辦（額度兼擔保品管理銀行）邀請安泰商業銀行、彰化商業銀行、板信商業銀行、台灣中小企業銀行、華南商業銀行、第一商業銀行、台灣土地銀行、合庫票券公司及兆豐票券公司等10家金融機構聯合融資，成功完成辦理元晶太陽能科技20億元聯合授信案。