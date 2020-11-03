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DRAM市場正值跨世代交替 2021將是DDR5啟用元年

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

TrendForce旗下半導體研究處調查顯示，以晶圓設計同源的PC、Server DRAM產品而言，當前最主流解決方案為DDR4，該產品於第3季在前述兩大應用類別皆占九成以上。而下一個世代DDR5的定義也已在2019年9月經由JEDEC規範制定完畢，預計PC平台導入的滲透率要到2022年才會明顯拉升。

英特爾為PC主要平台供應商，占整體PC出貨量約70%以上，由於PC消費者對整機價格敏感度極高，而DDR5初期推出的價格與DDR4相較必定存在溢價，因此Intel平台支援時程不會過於積極。觀察Intel目前規劃，原預計2021年發表的Tiger Lake-H（僅限最高階版本)要開始率先支援DDR5，然最終Intel仍決議暫緩該計畫，最快恐怕要到2022年初的Alder Lake平台才會正式配合。

而作為次要平台供應商的AMD（超微），占整體PC出貨量約20%以上，但也同樣要等到2022年5nm平台才有計畫支援DDR5的解決方案。綜觀PC兩大供應平台，由於受限BOM總成本結構，對新一代記憶體的規劃要到2022年才能落實，代表DDR5在今、明兩年都僅停留在產品開發與驗證階段。

同樣作為Server主要平台供應商的Intel，占整體Server出貨量約90%以上，與PC端相較，由於Server產品的生產成本敏感度較低，因此對於存有溢價的DDR5產品有較快的平台導入規劃。預計其Server平台Eagle Stream會開始正式採用DDR5，預計2021下半年度開始做小批量的生產。TrendForce推估，DDR5的Server DRAM產品將在2022年逐漸大量生產，並且取代既有的DDR4相關產品。

次要平台供應商AMD則占整體Server出貨量約10%以內，然即將問世的Milan平台仍沿用當前主流解決方案DDR4，預估至少將要等到Genoa平台初步導入DDR5的規格，而該計畫仍存變數。Genoa平台測試將在2021年啟動，量產時程已經展望至2022年，若該平台決議正式搭載DDR5，AMD的Server記憶體解決方案最快2023年才會明顯轉進至DDR5。

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