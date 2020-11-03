雙11購物節 台灣大祭第二波活動

電商年度盛會「雙11購物節」即將到來，台灣大哥大（3045）「雙11」活動一波接一波，繼與momo購物網合作推「到店取貨」抽智慧音箱Google Nest Audio之後，由網路門市和myfone購物繼續接棒，祭出第二波超殺優惠。針對電競玩家推出史上最狂、總價近30萬元的限量Acer Predator Thronos air 電競座艙組，搭配5G指定專案只需用半價就能買到。

myfone購物也推3C商品1折起搶購，包括iPhone SE、iRobot掃地機器人，以及AirPods Pro 無線耳機等，在指定日期、時間搶購最低只要1,111元便能帶回家。

今年雙11購物節台灣大網路門市亮點商品之一，是總市價近30萬的豪華電競座艙組，包括Acer Predator Thronos air 電競座艙，有3台曲面顯示器環繞的舒適人體工學繭型座艙，具備高彈性泡棉坐墊和按摩功能，以及整合了強大效能的桌機與台灣大獨家豪華配件組，再加Acer Predator Helios 300電競筆電1台，搭配5G資費2,699元，綁約48個月，專案價只要169,000元。

台灣大表示，即日起至11月13日，myfone購物推出七大主題館，讓消費者到各館尋寶，找出驚爆價商品，包括智慧戶外館最低3折起、智慧家庭館最低2折起、智慧娛樂館送電競禮包與禮券、手機&手機配件館指定商品買一送一、電腦&資訊周邊館買指定商品送千元禮券、行動&電玩遊戲館最低下殺5折、家電影音館低價百元起。