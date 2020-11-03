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亞泰10月營收3.65億元 月增0.55%

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

影像感測器（CIS）模組大廠亞泰影像（4974）公布10月營收3.65億元，月增0.55%，年增26.3%，累計今年前十月營收32.52億元，年增1.05%。

亞泰已於日前公布第3季財報，單季營業淨利1.59億元，季增15%、年增16%，稅後純益1.01億元，季減1%，每股純益1.39元。

展望本季，亞泰表示，預期整體產能利用率維持高檔，期望發揮最大營運效益。

亞泰累計今年前三季合併營收28.87億元，營業毛利5.1億元，年增率12%，主係營運效率提升所致，營業利益3.79億元，年增率18%，稅後淨利2.91億元，季減3.3%，主要因新台幣及人民幣兌美元升值產生匯兌損失，每股純益4.02元。

亞泰 營收

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