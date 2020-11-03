亞泰10月營收3.65億元 月增0.55%

聯電業績亮眼，為何法說會第二天股價大跌6.8%? 原來，美國出現兩份文件，讓外資法人發現，聯電雖與美國司法部簽下的認罪協議，內容可能不單純；而且，未來聯電與美光的民事訴訟，求償金額可能遠高於這次協議的6千萬美元

2020-11-03 08:38