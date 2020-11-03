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宇瞻攜手元創電子 推出獨居安全解決方案

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
宇瞻總經理張家騉。記者鐘惠玲攝影／報系資料照
宇瞻總經理張家騉。記者鐘惠玲攝影／報系資料照

記憶體模組廠宇瞻科技（8271）深耕長照科技應用，今年宇瞻科技與元創電子合作，整合其專利Wi-Fi無線感測技術，以智能物聯判讀生命徵象，提升銀髮族獨居安全，進軍長照應用領域。

近年獨居跌倒意外頻傳、隱私意識抬頭，如何以智能科技輔助，使銀髮獨居環境更為安全成為議題。宇瞻表示，上述安全通報方案可適用領域橫跨日照、居家與住宿型機構，將於今（3）日在花博圓山爭豔館展開之台北國際照顧科技應用中實機展出。

宇瞻科技攜手元創電子，整合兩大專利「LINE事件點直擊功能」與「Wi-Fi無線感測」，前者可即時推送Line訊息給家人群組與撥打緊急電話，後者可做到無侵犯的安全管理，了解獨居長者活動和睡眠等生活紀錄。兩者結合可讓政府老人福利單位、長照服務機構和家人能及時從長者的生活作息發現異常並反應，進而提高銀髮族獨居的安全性。

宇瞻科技副總經理駱榮發表示，公司以物聯網應用整合為核心，深耕長照產業，發現最重要的商業模式，就是所推的解決方案必須要直接解決客戶的問題。根據場地、銀髮者功能狀況與安全需求，彈性而客製地調整。宇瞻一直收到客戶端對生命徵象與定位的監測的需求，加上隱私意識抬頭，因此不斷研討市面上最新最合宜的人身安全感測工具，這也是宇瞻與元創電子合作的契機。

元創電子總經理林森楠強調，元創所推出的「長者照護智慧觀測服務」採用Wi-Fi訊號進行室內人員的活動感測分析，透過全球領先的Wi-Fi感測演算法，做到「無侵犯的安全管理」。

獨居 長照 Wi-Fi

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