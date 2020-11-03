蘋果將迎來新筆電！ 鴻海、廣達操刀組裝

蘋果「One More Thing」！將於台灣時間11月11日凌晨舉行發表會，預期將發表AppleSilicon Mac，首款由蘋果設計的處理器，預期將發表兩款機種，將由台積電（2330）代工製造，並由鴻海（2317）、廣達（2382）操刀組裝。

蘋果發出線上發表會邀請函，這是蘋果今年下半年第3度舉行活動，以以「One More Thing」為主題，要在台灣時間11月11日凌晨2時再度舉辦發表會。

據了解，首批採用ARM架構、蘋果自制處理器的筆電，將有兩款機種，一款走平價款為主，規格與價位上將接近MacBook Air，並採用單風扇設計。另一款高階機款規格則比照MacBook Pro，具有雙風扇設計，兩款新品處理器同樣採用台積電5奈米製程製造。

市場傳出，兩款新筆電尺寸分別為13吋和16吋，採用Apple Silicon的新Mac 平價款將於今年第4季開賣；但高階機款可能於今年第4季或明年初上市。

由於這是蘋果近年首次導入自制CPU的筆電，在正式上市、市場接受度提高後，蘋果才會將自制CPU擴散到全MacBook產品線。

換言之，在未來一兩年，仍可見到MacBook CPU 由英特爾（intel）及蘋果自製處理器兩者同時並列的局面，以避免Mac處理器轉換時出現差錯。

據悉，新MacBook CPU由台積電代工製造，並由廣達、鴻海組裝，鴻海在兩款機種皆有佔比，新筆電已在第3季底、第4季初量產，隨著新機於年底上市，可望帶動新一波換機潮。

法人指出，新Mac供應鏈包含軸承廠新日興（3376）、散熱廠雙鴻（3324）、奇鋐（3017）及安力-KY（5223）、IC載板廠欣興（3037）、軟板廠台郡（6269）及臻鼎-KY（4958）、鍵盤廠精元（2387）等，蘋果已於第3季對相關零組件廠拉貨。