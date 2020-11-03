知識科技推網路行銷管理工具 助中小企業攻宅經濟商機

興櫃電子商務公司知識科技（7551）推出兩大創新網路行銷管理工具，鎖定宅經濟商機，希望協助中小企業、連鎖加盟業掌握後疫情宅經濟的掌中商機。

知識科技為LINE官方帳號鑽石級代理商，推出「POINTS點數機器人」，提供商家簡單發放LINE POINTS的工具，讓消費者輕鬆兌換， 已在10月正式上線，11月擴大對外推廣；另外，知識科技也開發「GMB我的商家負評回覆分店管理系統」，提供連鎖店家「Google我的商家」眾多分店管理不易的解決辦法，預計年底前可望上線使用。

知識科技執行長任正偉表示，有實際用途的LINE POINTS回饋讓消費者有感，進而促使消費者能關注商家社群平台。他指出，實體店面以「消費滿額送」或是搭配社群平台的操作，增加曝光機會，這種新型態的行銷方式，能有效拓展商家的知名度。

他說，以往店家要提供獎勵型的優惠活動給消費者，大多是透過紙本優惠券，相較於LINE POINTS等電子貨幣，既容易遺失又不環保。隨著台灣的LINE用戶數量益趨增加，從百貨公司到街坊小店逐漸可以使用LINE Pay消費，使得LINE POINTS的活用度也跟著水漲船高，具有等同現金的「獎勵型商品」特性，更加吸引民眾參與行銷活動的意願。