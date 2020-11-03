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鉅橡推新品 第4季將登全年營運高峰

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

PCB製程專業墊材大廠鉅橡企業（8074）從科技跨足美耐板產品，成立子公司「鉅莊企業」，以自有品牌「多娜彩」系列進軍國內建材市場，今年因應市場需求，推出「LAVI樂維」品牌，搶攻高端美耐板商用建材市場，法人預估，鉅橡第4季將站上全年營運高峰，美耐板明年營收可望翻倍，由於美耐板毛利較高，隨著產品組合轉佳，明年營收、獲利可望優於今年。

鉅橡2019年美耐板營收3,700萬元，今年前三季美耐板營收6,200萬元，年增率68％，今（3）日舉行「LAVI樂維透心板」新品發表會，可望成為公司新的營運成長動能，朝向美耐板產品今年損益兩平目標邁進。

鉅橡資深副總馮興運表示，公司深耕專業印刷電路板製程墊材20餘年，近年開始跨入配方及製程與電木板相近的美耐板，進軍國內建材市場，因台灣美耐板市場隸屬寡占市場，每年產值粗估100億元，且美耐板產品平均毛利率高於PCB製程相關墊材，受惠美耐板取得正字標記，綠建材標章與防火建材等相關認證，且創新研發特殊功能性板材應用，深受室內設計團隊青睞，帶動美耐板貢獻今年前三季營收為6,200萬元，年增率68％，且9月營收1,200萬元，已達單月損平，隨著新品發表，商用建材出貨量逐步成長，將有助於美耐板整體營運由虧轉盈。

子公司鉅莊企業，今年因應市場需求，推出「LAVI樂維」品牌，憑藉全台獨家耐磨技術，採用德國特殊塗層，打造具備耐磨、抗菌防潮防霉等不同元素的室內裝潢材料，包含美金金屬板、康倍特板、抗菌板等產品，深受室內設計團隊青睞。

展望全年，去年受到中美貿易戰擾局，全球智慧型手機市場飽和，以及換機潮成長趨緩，2019年合併營收12.32億元，稅後淨利4,962萬元，每股稅後盈餘0.62元，今年受惠PCB客戶庫存消化完畢，回補啟動拉貨動能，且電木板產品下游應用領域拓展，甚至PCB產業中的ABF載板，也將採用電木板產品，隨著第四季美系手機發表旗艦新機，消費市場反應熱烈，加上傳統電子旺季，NB、平板等消費性電子需求持續，以期PCB啟動庫存拉貨動能，墊板及電木板出貨有望持續成長，隨著全球5G趨勢不變，將帶動高階PCB的需求，加上美耐板產品今年可望達成損益兩平目標，有望推升營收成長動能，維持營運穩健。

營收 PCB 鉅橡

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