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蘋果輕巧App在台上線 桌邊點餐25秒完成

中央社 / 台北3日電
蘋果推出的輕巧App可快速執行App部分功能及付款，首波在台支援服務包括共享行動電源品牌ChargeSPOT及連鎖速食店漢堡王。圖／ChargeSPOT提供
蘋果推出的輕巧App可快速執行App部分功能及付款，首波在台支援服務包括共享行動電源品牌ChargeSPOT及連鎖速食店漢堡王。圖／ChargeSPOT提供

蘋果推出的輕巧App可快速執行App部分功能及付款，首波在台支援服務包括共享行動電源品牌ChargeSPOT及連鎖速食店漢堡王；實測在漢堡王桌邊點餐只需要25秒完成，遠遠快於以往櫃檯點餐約2分鐘以上時間。

台灣漢堡王執行長黃耀忠今天受訪表示，位於台北市八德路的光華門市是全台第一間、也是全球第一間導入輕巧App的漢堡王門市，漢堡王與蘋果公司、合作夥伴「券券」App今年10月初見面後，很快在2週內確定合作方向。

黃耀忠說，漢堡王客層年齡主要介於18至35歲，導入輕巧App可以為顧客帶來科技感，也能節省點餐時間。據他實際測試，透過輕巧App的NFC標籤感應完成點餐及付款，只需要25秒，相較櫃檯點餐約需2分鐘以上時間快上許多。而且輕巧App會推播取餐通知，不必在櫃檯前等候。

黃耀忠也透露，漢堡王目前在全台灣有53家門市，平均一家門市每天交易筆數約400到500筆。輕巧App上線初期會先觀察顧客反應，未來希望在全台每個城市都有一家漢堡王門市導入，推算應該2021年有機會達成。

輕巧App是App的一小部分，無須下載和安裝完整App就可快速執行特定作業。當用戶租借腳踏車、支付停車費、訂購餐點時，可在Safari、地圖和訊息等App，或在真實世界中探索相關應用。

開啟並取得輕巧App有三種方式。第一，在Safari、地圖或訊息App中點一下輕巧App的連結。第二，使用iPhone相機掃描實際位置例如餐廳或付款機顯示的行動條碼。第三，將支援的iPhone機型靠近近場通訊（NFC）標籤。

要注意的是，在iPhone XR及後續機型可自動支援NFC標籤讀取器。在iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone8、iPhone 8 Plus、iPhone X上，需要在「控制中心」開啟NFC標籤讀取器。

iPhone NFC iPhone XR

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