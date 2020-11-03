快訊

美國大選明天揭曉！何時會有結果？各州開票時間一次看

顏清標換肝遶境後一度神隱失蹤 原來是上山「抱大樹」

電動車商機無限 投信：趁早投資AI新科技

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
智慧手機市場有多大，智慧汽車市場更大。（資料來源：Statista Global smartphone shipment Forecast，*表示預估值；National Car data, Macquarie Research, Jan 2020）
智慧手機市場有多大，智慧汽車市場更大。（資料來源：Statista Global smartphone shipment Forecast，*表示預估值；National Car data, Macquarie Research, Jan 2020）

台北今(2020)年9月第一台自動駕駛公車於半夜道路測試，由台灣智慧駕駛公司主導及研發，富蘭克林華美投信表示，無人公車出現也意謂交通服務進階到全天候24小時、各地區通行無阻，除了造福深夜返家或家住偏遠地區的人之外，投資人也應開始留意相關的投資機會，提早鎖定AI新科技趨勢，趁機掌握新一波科技結合生技表現的機會。

富蘭克林華美AI新科技基金擬任核心經理人黃壬信表示，今年9月第一台自動駕駛公車於半夜道路測試，由台灣智慧駕駛公司主導及研發，並採用NVIDIA自駕車開發平台Drive PX2當作無人公車的AI控制系統，全程由AI操作及電腦影像路況辨識，配備7顆雷達光達和9個攝像頭，安全檢測感測器，面對障礙物和紅綠燈也會做出即時反應。

黃壬信進一步說明，聰明的車，智慧的路，合起來形成未來城市。AI應用的最大商機，就是因應交通運輸工具的智慧化，然後週邊電線桿、路燈、防撞護欄到電子看板全都加入科技、更智慧化，不僅人與車溝通，車與車甚至週邊裝置也可以進行溝通，最後整個城市風貌，住家大樓、公共設施全都跟進智慧化，提供全自動的服務。

投資也可以掌握這樣的趨勢，結合智慧交通與智慧城市，黃壬信分析，智慧交通商機應用到許多不同技術，例如:光學雷達、超音波、感測器、攝影機、3D視覺、精準定位等令人眼花繚亂，不同階段又有不同投資題材，但建議將想參與趨勢的資金，交由AI新科技基金的雙投研團隊來操作，即可輕鬆參與這跨時代投資機會，無需辛苦自行研究趨勢表現。

公車 自動駕駛

延伸閱讀

華新科衝車電 加碼收購閎暉

期貨商論壇／台達電期 可留意

2024年的電動車 會跟燃油車一樣便宜？

電動車的充電障礙　設備損壞、電動車格被占用！

相關新聞

兩份關鍵文件》業績亮眼、訴訟結果不錯 聯電股價為何大跌？

聯電業績亮眼，為何法說會第二天股價大跌6.8%? 原來，美國出現兩份文件，讓外資法人發現，聯電雖與美國司法部簽下的認罪協議，內容可能不單純；而且，未來聯電與美光的民事訴訟，求償金額可能遠高於這次協議的6千萬美元

不畏疫情影響 中科全年營業額衝8600億元

雖有新冠肺炎疫情造成全球經貿影響，但中科園區今年的營業額卻逆勢成長，1至8月較去年同期成長22.22%，預估全年營業額將...

提升銀髮族獨居安全 宇瞻攜元創推無線感測方案

記憶體模組廠宇瞻宣布，與元創電子合作，利用WiFi無線感測技術，判讀生命跡象，提升銀髮族獨居安全

蘋果輕巧App在台上線 桌邊點餐25秒完成

蘋果推出的輕巧App可快速執行App部分功能及付款，首波在台支援服務包括共享行動電源品牌ChargeSPOT及連鎖速食店...

科技部是否改回國科會 吳政忠：政院會整體考量

科技部長吳政忠今天表示，科技部是否改回國科會，目前還有幾個方案考量，政院會做整體評估。他認為，不管是部長還是主委，英文同...

電動車商機無限 投信：趁早投資AI新科技

台北今(2020)年9月第一台自動駕駛公車於半夜道路測試，由台灣智慧駕駛公司主導及研發，富蘭克林華美投信表示，無人公車出...

清華大學發現生物標記 將可精準標靶治胃癌

治療胃癌將有新的標靶療法！清華大學分生所特聘教授王雯靜領導的研究團隊應用大數據找到了兩個造成胃癌惡化及轉移的關鍵生物標記...

台積電為赴美設廠做準備 開出18項職缺

台積電近期在領英（LinkedIn）釋出徵才訊息，一口氣開出18項職缺。台積電表示，赴美設廠計畫積極準備中，只是初期工作...

黑手女董陳美琪 閃避疫情黑天鵝的「兩廣戰略」

「我剛和德國最大的客戶連繫，他們判斷，新冠疫情起碼要等到明年6月才能明朗！」勤誠興業董事長陳美琪10月中旬在新莊的新企業總部受訪，談起疫情顯得有些無奈。

服務大客戶…鴻海旗下 京鼎跟進赴美建廠

台積電積極籌備美國12吋廠建設作業，鴻海集團旗下企業出手助攻。鴻海轉投資半導體設備廠京鼎證實，內部已在研擬美國建廠計畫，...

台積在美徵才 布局12吋廠

晶圓代工龍頭台積電近期在線上求職平台領英（LinKedIn）開出數十項職缺，工作地點位於美國亞利桑那州鳳凰城。外界解讀，...

華新科看被動元件 沒有悲觀理由

被動元件大廠華新科看好本業營運可望優於去年，訂單能見度達三個月，產能利用率維持九成高檔水準，加上庫存水位偏低，整體看來，...

熱門新聞

華新科18:00重訊說明公開收購案

林文淵任新董座 成為大同百年來首位市場派董事長

第一金、銀董事長邱月琴 上任要做這七件事

挽救老品牌！大同新董座林文淵將射出三支箭

2021年餐飲業調薪首發！王品宣布調漲基層員工薪資

華新科以溢價9.29％ 公開收購閎暉股權

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。