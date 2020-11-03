電動車商機無限 投信：趁早投資AI新科技

台北今(2020)年9月第一台自動駕駛公車於半夜道路測試，由台灣智慧駕駛公司主導及研發，富蘭克林華美投信表示，無人公車出現也意謂交通服務進階到全天候24小時、各地區通行無阻，除了造福深夜返家或家住偏遠地區的人之外，投資人也應開始留意相關的投資機會，提早鎖定AI新科技趨勢，趁機掌握新一波科技結合生技表現的機會。

富蘭克林華美AI新科技基金擬任核心經理人黃壬信表示，今年9月第一台自動駕駛公車於半夜道路測試，由台灣智慧駕駛公司主導及研發，並採用NVIDIA自駕車開發平台Drive PX2當作無人公車的AI控制系統，全程由AI操作及電腦影像路況辨識，配備7顆雷達光達和9個攝像頭，安全檢測感測器，面對障礙物和紅綠燈也會做出即時反應。

黃壬信進一步說明，聰明的車，智慧的路，合起來形成未來城市。AI應用的最大商機，就是因應交通運輸工具的智慧化，然後週邊電線桿、路燈、防撞護欄到電子看板全都加入科技、更智慧化，不僅人與車溝通，車與車甚至週邊裝置也可以進行溝通，最後整個城市風貌，住家大樓、公共設施全都跟進智慧化，提供全自動的服務。

投資也可以掌握這樣的趨勢，結合智慧交通與智慧城市，黃壬信分析，智慧交通商機應用到許多不同技術，例如:光學雷達、超音波、感測器、攝影機、3D視覺、精準定位等令人眼花繚亂，不同階段又有不同投資題材，但建議將想參與趨勢的資金，交由AI新科技基金的雙投研團隊來操作，即可輕鬆參與這跨時代投資機會，無需辛苦自行研究趨勢表現。