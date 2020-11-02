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蘋果穩居全球平板龍頭 鴻海、仁寶受惠

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

市調機構IDC公布2020年第3季全球平板電腦出貨4760萬台，年增24.9%，連續兩季出現正成長，擺脫過去平板電腦市場衰退的陰霾，蘋果與亞馬遜位居全球第一、第三大平板電腦品牌廠商，使得主力代工廠鴻海與仁寶，受惠最大。

IDC指出，在歷經連續兩季的下滑之後，全球平板電腦2020年第2季出貨達到3860萬台，年增18.6%，第3季出貨再達到4760萬台，年增24.9%，出現連續兩季的增長，而且第3季的成長率高達近25%。

IDC表示，由於新冠肺炎疫情持續延燒，帶動遠距上班，遠距教學，以及在家娛樂的需求，使得具備基本電腦運算功能、擁有較大螢幕，價格又比較實惠的的平板電腦，大受歡迎，均刺激了平板電腦的銷售上揚。

若是從品牌來看，蘋果的iPad持續維持全球平板電腦龍頭地位，2020年第3季出貨量達1390萬台，年增17.4%，全球市占率從去年第3季的31.1%，小幅降至今年第3季的29.2%，主力代工廠鴻海與仁寶，受惠最大。

由於2020年新款iPad是在9月下旬發表，預期在新款iPad的帶動下，鴻海與仁寶第4季的iPad出貨量，仍可望持續擴大，並有助蘋果iPad的市占率向上提升。

至於亞馬遜平板2020年第3季出貨量達540萬台，年減1.2%，為全球第三大，市占率由2019年第3季的14.4%，降至2020年第3季的11.4%，亞馬遜8吋與10吋平板銷售賣的不錯，主力代工廠為鴻海與仁寶。

仁寶智慧裝置執行副總彭聖華之前表示，2020年下半年訂單狀況不錯，零組件吃緊狀況在可控範圍內，看好非個人電腦產品，例如平板電腦、智慧手表與智慧音箱等，會有顯著成長，加上客戶新產品如期上市，預估第4季進入產業傳統旺季，將再優於第3季，對明年訂單也保持樂觀。

仁寶2020年9月營收為955.17億元，月增13.77%，年減1.33%，是2019年11月以來的新高，主要是受惠新款蘋果Apple Watch與iPad，以及亞馬遜智慧音箱與平板等非筆電產品出貨暢旺帶動。今年前九個月營收為7149.42億元，年增0.28%。

法人預估，由於Apple Watch供不應求，加上遠距教學熱潮持續，使得iPad需求看俏，預期仁寶2020年第4季的非筆電產品出貨，將持續以兩位數成長，推升仁寶業績維持高檔。

平板電腦 仁寶

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