華新科以溢價9.29％ 公開收購閎暉股權

被動元件廠華新科（2492）今（2）日布，將以每股30元價格，公開收購閎暉（3311）5%-9.9%股權，強化車電布局，實現轉型目標。

華新科表示，先前已取得閎暉兩席董事，為了強化合作，華新科董事會此次通過，擬以新台幣9,000萬元至17,820萬元，以公開收購方式增加對閎暉的持股，每股收購價格為30元；此次公開收購預定最低收購數量300萬股，最高收購數量為594萬股，約當閎暉目前已發行股份總數6000萬股的9.9%。

公開收購期間將自109年11月4日至109年12月3日，以閎暉今日收盤價27.45元推算，華新科的收購價為相當於溢價9.29％。

華新科指出，透過此股權收購案，得以強化合作關係，進一步結合資源，藉以實現轉型，加速掌握車用市場發展商機，發揮合作互利優勢，提供客戶更完善產品與服務，進而擴大營運規模，提升競爭力以增加股東價值。