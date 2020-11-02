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英特爾推新顯卡 品牌廠：短期間仍需觀察市場反應

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

晶片大廠英特爾Intel）殺入獨顯市場，台灣筆電雙A 宏碁（2353）、華碩（2357）及戴爾（Dell）出面力挺，已推出首批搭載 Iris Xe MAX顯卡的筆電，不過，全球筆電老大、老二聯想、惠普（HP）至今按兵不動，品牌業者指出，顯卡市場有新競爭者對消費者是好事，但短期間仍要觀察市場對Intel顯卡反應，需要時間去測試接受度，筆電業者才會加大力道推出產品。

據英特爾資料顯示，目前搭載Intel Iris Xe MAX 顯示晶片的 Acer Swift 3x、Asus VivoBook Flip TP470和Dell Inspiron 15 7000 2 in 1筆電現已開始供貨，他們是首批利用第11代Intel Core筆記型電腦處理器、Intel Iris Xe MAX顯示晶片和Intel Deep Link技術的裝置。

全球CPU 龍頭英特爾下海切入顯卡市場，但初期僅三家品牌筆電廠推出產品，出貨量長年居於第一、第二的聯想、惠普至今未公布新品訊息，已顯示部份態度。

據悉，英特爾為了推廣新顯卡產品線，積極與各大筆電品牌、板卡廠合作，私下補助業者研發費用，預計接下來會有更多品牌業者推出搭載英特爾顯卡的筆電。

從目前已推出搭載英特爾獨顯與即將曝光的新品來看，初期搭載獨顯的筆電產品線目前大多定位為中階產品，產品也多以輕薄為訴求，而非獨顯最重要的市場電競筆電

板卡業者指出，英特爾推出新款顯卡對於消費者是好事，畢竟有競爭才能讓廠商推出更多樣化產品，但從廠商角度來看，依據過往超微、輝達競爭來看，超微在顯卡上長年佈局，至今仍無法與輝達並駕齊驅，現在英特爾短期要拿下可觀市佔率仍有難度。

品牌業者分析，英特爾顯卡才剛上市，廠商仍會觀察市場接受度，需要時間去應證產品，一旦市場反應良好，接下來品牌廠就會加速推出支援英特爾獨顯的筆電及PC顯卡。

電競筆電 英特爾 Intel

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