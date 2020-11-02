今年Q3陸企手機海外出貨季五成 Q4微幅年衰退

根據DIGITIMES Research分析師鄭御權研究指出，2020年第3季中企雖臨中國大陸智慧型手機內需市況不佳、消費信心低落影響，然幸賴海外市場邁入傳統旺季，諸多中企適時回補第2季海外通路大幅去化後的存貨水準，該季中企智慧型手機出貨1.82億支，季增10.6%、年減5.6%；展望第4季，內需市場動能恢復有限，預估整體出貨雖續呈季增，仍難逃年減，惟幅度趨緩。

2020年第3季美方對華為智慧型手機禁令生效，使華為相關手機零組件逢斷供危機，因而撙節整機出貨，致季減達25.5%。觀察另三大中企─小米、Oppo及Vivo表現，在外銷出貨大幅反彈下，整體出貨呈現季增。然因出貨居首的華為減幅顯著，加總前四大中企佔總中企智慧型手機出貨量比例僅堪維持在74.3%，遜於第2季的78.7%。

展望2020年第4季，預估中企合計出貨佔全球比例接近去年同期水準，達五成上下。然以個別業者而言，華為在小米、Oppo及Vivo處於海外智慧型手機市場旺季、加大內銷市場出貨力道與欲完成全年出貨目標而衝刺下，其智慧型手機內需市場龍頭寶座岌岌可危。