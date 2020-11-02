被動元件及太陽能需求強勁 勤凱10月營收再創新高

導電漿料大廠勤凱科技（4760）今（2）日公布10月營收為1.18億元，續創單月歷史新高，較上月增加8.92%，並較去年同期成長136.71%；累計今年前10個月營收9.66億元，較去年同期成長114.61%。勤凱表示，被動元件客戶出貨暢旺及太陽能客戶訂單穩定，大幅帶動導電漿需求，推升公司10月營收續創歷史新高，目前訂單需求仍持續強勁，整體訂單能見度可到明年1月。

回顧2018年因市場應用需求大增及供給結構變化，導致被動元件產能供給出現缺口，拉貨力道強勁，也帶動勤凱業績豐收。而前10個月勤凱營收已大幅領先2018年全年度的營收，除了全球疫情未減緩情況下，宅經濟相關需求持續及手機大廠持續提高產品規格，所需被動元件數量提升，均大幅拉高被動元件需求之外，2020年新增被動元件以及太陽能產業的產品及客戶，以及打入韓國市場，都是勤凱營收的成長動能，也表示勤凱的技術及研發能力已可與美日廠商相抗衡，公司將會持續開發海外市場，未來成長可期。

依據市場研究機構Canalys預估，今年全球5G智慧手機可望出貨2.78億支，2021年將進一步達5.44億支，5G手機將帶動新一波換機潮，成為未來市場主流機種。單就5G被動元件應用層面來看，5G手機內搭載的被動元件使用數量比4G大幅成長25-40％，隨著5G手機滲透率提高，被動元件將增添新的成長空間。

而在車用電子部分，隨著車子的智能化程度越高，加上電動車的發展，車用電子內被動元件的應用面更加擴大，規模將可超越消費性電子應用。勤凱表示，5G、車用電子產業發展迅速，使得被動元件導電漿料市場需求也大幅提升，勤凱與各大被動元件廠密切合作，可依客戶需求提供客製化的導電漿料，預期將可持續受惠，有助於公司營運穩健成長。